Carla Vigo publica una fotografía muy especial por el día de la madre

MADRID, 7 (CHANCE)

Como era de esperar, hoy las redes sociales se han inundado de mensajes y fotografías dedicados a las madres de nuestro país entre las que se encontraban algunos de los rostros más conocidos. Este ha sido el caso de Carrla Vigo, que ha recurrido a Instagram para compartir con sus seguidores una imagen de lo más especial para ella.Atravesando un momento especialmente delicado en su vida, la sobrina de la reina Letizia no se ha olvidado de su madre, Érika Ortiz, en un día tan especial como el día de la madre. Aunque desgraciadamente la joven no ha podido celebrarlo junto a su madre, esta publicación deja claro que ella siempre estará en su mente para acompañarle en cada paso que da en su vida."Feliz Día" ha escrito la joven junto a dos corazones en una fotografía en la que aparece junto a su madre cuando tan solo era una niña. Alejada del foco mediático en las últimas semanas en las que está completamente centrada en recuperarse del complicado momento psicológico por que el que está pasando y que ella misma compartió con sus seguidores, Carla vuelve a demostrar que es una joven de lo más sensible y cariñosa.