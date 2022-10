Carla Vigo rompe su silencio tras su ruptura con su novio Álvaro Uceda: "No me sentía bien conmigo misma"

MADRID, 14 (CHANCE)

Momentos complicados para Carla Vigo. Coincidiendo con su 22 cumpleaños, la revista 'Semana' revelaba que la sobrina de la Reina Letizia había roto su relación con Álvaro Uceda después de año y medio de noviazgo en el que las muestras de cariño y las promesas de amor eterno fueron habituales en la joven pareja, que vivía en la casa de los padres del artista desde el mismo inicio del romance.

Una ruptura que la actriz ha confirmado en su fiesta de cumpleaños, que ha seguido adelante a pesar de que, como confiesa, no lo está pasando demasiado bien: "Me da pena, pero son cosas que pasan y ya está. Esto triste. Yo no quería contarlo en ningún sitio pero no me ha quedado otro remedio".

Sin entrar en detalles sobre su decisión, Carla asegura que por el momento esta es definitiva y no se plantea una reconciliación con Álvaro, y reconoce que el problema en su relación fue que "no me sentía bien conmigo misma. Y si no te sientes bien no puedes estar bien con nadie".

"Uno de los problemas que tuvimos fue la convivencia con mi pareja 24 horas al día, 7 días a la semana" explica, dejando entrever que su necesidad de independencia y libertad para hacer sus propios planes habrían pesado en su decisión de romper su noviazgo.

"Sigo queriendo a Álvaro, pero por el momento la ruptura es definitiva" añade, asegurando que pese a que le gusta tener pareja por el momento no está abierta al amor.

Luchando por cumplir su sueño de triunfar como actriz, Carla se ha convertido en noticia por ganarse la vida repartiendo flyers por la calle. Algo que la hija de Érika Ortiz - a la que confiesa que echa mucho de menos - no entiende: "No creo que sea nada raro y no sé por qué es noticia. No entiendo que sorprenda, como mucha otra mucha gente que en un momento malo haya tenido que hacer eso y ya está, como muchos actores a los que no les da para vivir".

Más sincera que nunca, Carla reconoce que ser sobrina de Doña Letizia le ha abierto puertas "a nivel de trabajo" pero la ha perjudicado "a nivel de crítica del público". "Para que a mí se me diga que soy buena actriz tengo que trabajar mucho más que el resto, porque me dicen que soy una enchufada y para esto no vale" se lamenta, sin entender por qué se la cuestiona a ella pero no a Victoria Federica o a Froilán: "Con ellos no va la cosa pobrecitos, me caen bien, pero que la gente me critique a mí no sé el por qué".

Defendiendo su relación con la Reina Letizia, con la Princesa Leonor y con la Infanta Sofía, Carla desvela que sí la ha felicitado por su cumpleaños y deja claro que es una "gran tía" y está muy pendiente de ella en todo momento: "Que se entere la gente que sí lo está". "No es que me duela, pero no entiendo muy bien por qué la gente que tampoco sabe qué pasa digan que no se ocupa de mí si no me han visto en mi vida".

Sin embargo, muy tímida, evita desvelar si Doña Letizia es mejor tía o mejor reina y, aunque asegura que "aprueba con nota" ambas facetas, deja en el aire qué nota le pondría.