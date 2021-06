Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, debuta en un photocall de la mano de Amor Romeira

MADRID, 18 (CHANCE)

Demostrando que está lista para dar el salto mediático y que lo suyo son los focos, la sobrina de la Reina Letizia, Carla Vigo, ha debutado en un photocall de la mano de Amor Romeira. Centrada en su sueño de convertirse en actriz y sin olvidar sus pinitos como modelo publicitaria, la hija de Erika Ortiz ha vencido su timidez y, aunque visiblemente nerviosa y algo descolocada, asistió al multitudinario estreno de la nueva entrega de la saga 'Fast and Furious', donde se codeó con celebrities de la talla de Nathy Peluso, Sofía Cristo o Diego Matamoros.

Con un elegante y ajustado vestido lila con pequeños lunares blancos, una sola manga y original escote cruzado, Carla acaparó todas las miradas a su llegada al evento acompañada por Amor Romeira. Tímida pero de lo más sonriente, la sobrina de la Reina hacía su aparición horas después de rodar el nuevo videoclip de la artista canaria, en el que la nieta de Paloma Rocasolano tiene un importante papel.

Feliz tras debutar en un photocall, Carla confesaba estar "un poco nerviosa porque es todo un poco raro"; admitiendo que "está muy guay" y asumiendo que "me tengo que ir acostumbrando sí o sí" porque "cada vez tenemos más cerca" su sueño de ser actriz.

Una intensa jornada de primeras veces, en la que la sobrina de Doña Letizia también se estrenaba como actriz de videoclip de la mano de su íntima amiga Amor. "Ha sido una experiencia superchula, hemos estado muy bien, ha sido mucho trabajo pero muy bien", ha desvelado, contándonos además cómo surgió esta colaboración sorpresa: "Surgió al momento. Me dijo que iba a grabar un videoclip, que iba a salir Juan Andrés Maya, que me encanta y la dije que si podía ir a verlo y ya estábamos ahí hablando y surgió que saliera y no me pude preparar nada".

Muy tímida, Carla evitó hablar de su familia, pero sí quiso dejar claro que su tía, la Reina, le desea mucha suerte en su nueva andadura en el mundo de la interpretación. "Sí, supongo, espero, claro", aseguraba antes de escapar de las preguntas relacionadas con la familia Real, de quien nunca se ha pronunciado públicamente.