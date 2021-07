Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, debuta en televisión

MADRID, 9 (CHANCE)

Dispuesta a conseguir su sueño de triunfar como actriz y con un protagonismo mediático cada vez mayor, Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, ha visitado esta mañana el plató de 'Espejo Público' protagonizando su primera entrevista en televisión de la mano de Susanna Griso y Santiago Segura - presente en el programa de Antena 3 para promocionar su nueva película, '¡A todo tren! Destino Asturias' - que no han dudado en darle varios consejos de cara a su incipiente carrera profesional.

Visiblemente nerviosa y definiéndose como "actriz", "empresaria" e "influencer", la hija de Erika Ortiz ha guardado silencio cuando le han preguntado por la relación que mantiene con la Reina y con sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, asegurando que "es una cosa de la que no hablo", aunque entiende que le pregunten por su famosa familia.

Algo más habladora se ha mostrado cuando le han preguntado por su otra tía, Telma Ortiz, embarazada de nuevo a los 47 años. "No sé qué tendría de especial", ha comentado, confesando que están "felices, como culquier familia".

Muy incómoda a la hora de hablar de su familia, Carla ha admitido que su tía Doña Letizia es todo un referente, pero prefiere no ser vinculada a ella y niega ser una enchufada en el mundo de la interpretación por la familia a la que pertenece: "Me pone un poco nerviosa porque para nada es así, no soy una enchufada". "Llevo dando clases de baile desde que tenía 3 años, llevo trabajando toda la vida. No me han regalado nada. Si fuese una enchufada ya estaría en Hollywood".

Comparándose con Óscar Casas, que comenzó siendo conocido por ser el hermano de Mario Casas pero que consiguió desvincularse de éste y ahora ya tiene nombre propio en el mundo de la interpretación, Carla ha pedido que le den una oportunidad por sí misma, no por la familia que tenga. "Me quiero dedicar a esto. Lo de ser actriz lo llevo dentro. Creo que naces sabiendo que quieres ser actriz", ha confesado segura de sí misma.

Polifacética a sus 20 años y después de su debut en el mundo de la interpretación en el nuevo videoclip de Amor Romeira - de quien es muy amiga - Carla ha desvelado además que es "empresaria". "Tengo una marca de ropa con más socios", ha señalado, contando que por el momento en su web comercializan su perfume, ropa de fiesta y camisetas del Orgullo Gay.

De hecho, y convertida en la mejor embajadora de su propia marca, '21chic', la sobrina de la Reina ha lucido un traje de pantalón en color rojo pasión, que ha promocionado emocionada después de enseñar el enorme tatuaje de un tigre que tiene en el brazo.

Sin embargo, su debut televisivo ha creado una gran controversia en redes sociales y numerosos usuarios han criticado en Twitter su evidente nerviosismo, su look o incluso su manera de hablar, criticando abiertamente su forma de expresarse.

Lo que sí parece claro es que Carla Vigo ha llegado para quedarse y luchar por lograr su sueño de triunfar como actriz al margen de su relación con su tía, la Reina Letizia de quien, por el momento, nunca ha hablado públicamente.