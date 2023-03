Carlo Constanzia estalla tras las informaciones sobre sus problemas legales: "Nos ha tocado a la familia Flores"

MADRID, 20 (CHANCE)

Fue el pasado mes de febrero cuando la revista Semana reveló los problemas legales a los que se enfrenta el hijo de Mar Flores, Carlo Constanzia, por cometer un presunto delito de estafa continuada a través de un negocio de compraventa de coches de alta gama. A pesar de que el actor de 'Toy Boy depositó en los juzgados la cantidad supuestamente defraudada -alrededor de 160.000 euros- y su abogado pidió su libre absolución, el juez ha ordenado que el proceso continúe, por lo que podría enfrentarse a una posible pena de 9 años de prisión.

Una información tras la que Carlo -en silencio hasta ahora- ha estallado en su reaparición en el Festival de Cine de Málaga, insistiendo en su inocencia y dejando entrever que hay algún tipo de interés por acabar con su imagen pública por pertenecer a la familia a la que pertenece.

"Se cuenta mucha mentira por ahí, pero gracias a Dios nosotros hemos dicho todo lo que teníamos que decir, se han hecho las denuncias pertinentes a quien se tenía que hacer, porque la mentira no se cuenta y menos, cuando se quiere sobre todo sofocar una imagen como puede ser la mía, que es de lo que vivo" se ha lamentado, asegurando que está "acostumbrado" porque "así llevamos desde los 90, estamos en 2023 y seguimos en las mismas. No me duele para nada. Es una pena que la gente se centre solo en eso pero es lo que no ha tocado. Familia Flores, como una flor" ha añadido con ironía.

Por ello, y tras la publicación de diferentes "mentiras" en diferentes medios de comunicación sobre sus presuntos problemas judiciales, Carlo anuncia que ha tomado medidas legales para defender su derecho al honor: "Claro que sí. Si la gente dice mentiras, obviamente, habrá que decir las verdades para que luego salgan. ¿Qué pasa? Que cuando uno dice las verdades, no salen tan repercutidas y con tanta repercusión como las mentiras". "En España gusta mucho la noticia fuerte y la mentira pero bueno, ya saldrá todo a la luz" afirma.

"Confío plenamente en la justicia y en el buen periodismo" ha añadido, dejando claro que nada hay de cierto en las informaciones que apuntan a que podría ser condenado a 9 años de cárcel: "¿Dónde estoy? Aquí estoy, a tope con la música y con todos mis proyectos".

Respecto a su vida sentimental, lo último que supimos fue que mantenía una incipiente relación con la también actriz Michelle Calvó que, por lo que parece, no continúa, ya que como ha confesado Carlo esquivo, "espero que esté genial, siempre buen rollísimo y cordialidad, pero no hablo de mi vida personal".