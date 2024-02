Carlo Constanzia opta por el silencio ante las nuevas acusaciones de su exnovia, Jeimy, quien le tacha de infiel

MADRID, 22 (CHANCE)

Carlo Constanzia y Alejandra Rubio siguen acaparando todas las miradas, y es que su relación parece que marcha viento en popa. La pareja del momento está en el foco mediático desde entonces, aunque no han querido hacer muchas declaraciones al respecto. Por el contrario, las exparejas de ambos no se han quedado calladas y han querido dar sus versiones en diferentes platós de televisión.

Tras las recientes acusaciones vertidas por la ex del actor, Jeimy, Carlo ha decidido mantener un hermetismo total. A pesar de las supuestas infidelidades de las que se le señala, el joven ha preferido no pronunciarse al respecto.

Las acusaciones de Jeimy sobre posibles traiciones por parte de Constanzia parecen no encontrar eco en él, quien ha hecho caso omiso a las declaraciones de su ex. Asimismo, se ha mantenido en silencio respecto a los comentarios hechos por el ex de Alejandra Rubio, quien también ha opinado sobre el tema.

Tras salir de su casa cabizbajo y sin mediar palabra, el hijo de Mar Flores se ha subido a toda prisa en la moto de un amigo, abandonando el lugar en dirección contraria. Su decisión de no abordar públicamente las acusaciones ha generado especulaciones sobre el estado actual de la relación entre él y Jeimy, así como sobre su postura ante los rumores de infidelidad.