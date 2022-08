Carlo Costanzia se abre con Toñi Moreno en 'Déjate querer'

MADRID, 21 (CHANCE)

Carlo Costanzia aparecía este sábado en 'Déjate querer' dándole una entrevista a Toñi Moreno, la primera que hace públicamente en un programa de televisión. Un joven al que hemos visto crecer por la exposición mediática de sus padres, pero del que sabemos muy poco... hasta ahora. El modelo se ha abierto en canal y ha mostrado su lado más personal para que podamos descubrirle un poquito más a través de la pantalla.

"De mi madre he cogido el arte y de mi padre el carácter, la seriedad, el porte y la disciplina" le confesaba a la presentadora siendo más sincero que nunca. Carlos aseguraba también que había sufrido por ser perseguido por la prensa desde que era pequeño: "Ser hijo de mi padre y de mi madre para mí es un orgullo enorme. Todo el acoso mediático complica mucho el crecimiento de un niño pequeño. No entiendes muy bien cuando algo tan importante como tu madre lo sufre mucho".

Toñi le preguntaba por su vida sentimental y Carlo se sinceraba con la presentadora dejándole entrever que en estos momentos se encontraba soltero: "No soy un alma solitaria, pero hay que saber estar solos. Es la única manera de trabajarse a uno mismo para después dar a los demás. Me encanta la gente, pero necesito mis espacios. Soy difícil de enamorar, pero cuando me enamoro, me enamoro hasta las trancas".

El lado que más nos ha emocionado es el familiar, ya que el famoso modelo hablaba maravilla de sus siete hermanos: "Tengo siete hermanos, conmigo ocho. Tres por parte de mi padre y cuatro por parte de mi madre. Al estar en Italia no podía estar tanto con mis hermanos por parte de madre, sobre todo con los dos pequeñajos" y añadía: "Para mí son* perdón, me emociono. Es lo que más me da la vida, mis hermanos son mi vida entera. Para mí, lo son todo".