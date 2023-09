Carlo Costanzia aparece en 'Y ahora Sonsoles' tras la ratificación de su condena

MADRID, 27 (CHANCE)

En las últimas horas hemos conocido que la Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado la condena de Carlo Constanzia de dos años de prisión por un presunto delito de estafa agravada por un negocio de compraventa de coches de lujo. Y, a pesar de que el actor ha intentado llegar a un pacto con la Fiscalía para pagar una cantidad que ronda los 170.000 euros para evitar su entrada en la cárcel, no lo ha conseguido.

Esta tarde, el actor ha estado en 'Y ahora Sonsoles', concediéndole una entrevista a Sonsoles Ónega hablando de cómo se encuentra. "Me lo veía venir un poco" confesaba Carlo, que aseguraba no estar preocupado: "Estoy tranquilo".

El joven ha confesado que no entiende porqué la Fiscalía se opone a llegar a un acuerdo con él y ha ratificado la pena, ya que la única explicación que encuentra es que entra en este procedimiento mal asesorado por unos abogados que ni aportaron conversaciones, documentos y fotografías con las que él podría haber salido inocente.

Tras prescindir de estos abogados, Carlo contrata a un nuevo abogado, que le propone el pacto con la Fiscalía... pero no ha sido el caso. Nuevamente, el actor ha dejado claro que "todo el dinero que entraba en mi cuenta pensaba que era lícito" y que devolverá todo el dinero.

Además, el invitado ha afirmado, rotundamente, que "no voy a entrar en la cárcel, ya he cumplido cuatro de los 21 meses de condena y estoy con una pulsera telemática. Estoy enganchando las dos condenas, una por conducir bajo los efectos del alcohol, y esta".

El programa le ha puesto unas declaraciones que hizo Mar Flores en 'Y ahora Sonsoles', defendiéndole, y aseguraba que "esto no rompe una familia porque todo el mundo ha sido consciente de cómo han sido las cosas". Independiente, también ha querido aclarar que "yo siempre he vivido de lo mío, tenía un pequeño dinero ahorrado con mi trabajo como camarero y en la serie, los coches me encantan... pero en ningún momento se me pasa por la cabeza que es un estafador".

En cuanto a la modelo, ha comentado que "no ha habido ningún cambio relación", aunque sí que ha reconocido que "a nadie le gusta escuchar estas cosas" -sobre las declaraciones que hizo en 'Espejo Público' sobre su infancia- "pero es que llega un momento en el que no tengo porqué esconderme, eso era un discurso respecto a mi infancia y no tengo nada que esconder".

Carlo también ha hablado de la pulsera telemática que lleva puesta y ha explicado que "tienes unos horarios que tienes que respetar como la jornada laboral y después tienes que estar en tu domicilio y, sobre todo, te impide salir del país", lo que le impide ver a su familia en Italia.

Por último, el actor ha confesado cómo se encuentra su abuela tras esta noticia, dejando claro que "tiene ya una cierta edad", pero que está "estable y bien" aunque "sufre por no poder verme y darme el apoyo que ella quería".