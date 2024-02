Carlo Costanzia asegura que Alejandra y él solamente se están conociendo

MADRID, 14 (CHANCE)

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio están de plena actualidad informativa tras ver esta mañana en la revista Semana un reportaje fotográfico de ellos dos dando rienda suelta a su amor por las calles de Madrid. Un romance sorpresa que nadie esperaba, ni siquiera las conocidas madres de ambos, que han preferido mantenerse al margen de este flechazo.

Sin embargo, Carlo sí ha hecho algunas declaraciones esta mañana, aunque evitando confirmar si se están conociendo como la joven habría confesado a algunos colaboradores de televisión: "No voy a contestar a eso".

Horas más tarde, hemos vuelto a hablar con el actor y se ha mostrado de lo más amable y simpático ante las cámaras, deseando un "feliz San Valentín a todos los enamorados". Eso sí, se ha mantenido ene sa posición de cautela: "No tengo nada que hablaros de eso, es una portada, la próxima vez intentaré hacerme yo las fotos para sacarme yo el dinero".

Eso sí, en esta ocasión sí que ha querido confirmar que "nos conocemos", pero que "no voy a hablar más de cosas mías personales" y además, ha hecho un llamamiento a todos los medios de comunicación pidiendo "privacidad" en dos zonas: su casa y prisión porque "me va a salir repercutiendo en mí y encima hay gente que a lo mejor sale de ahí y no le hace gracia que se le grabe".

En cuanto a si va a celebrar este día de los enamorados, Carlo ha tirado de humor y ha contestado: "Sí, mira, con mi perrita voy a celebrar San Valentín" y se ha despedido de los reporteros agradeciéndoles su interés: "Gracias por vuestro trabajo".