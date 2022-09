Carlo Costanzia, reacio a la hora de hablar de su relación con Michelle Calvó

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace unas semanas la revista Semana publicaba una información comprometida sobre Carlo Costanzia: el joven se enfrentaría a 9 años de cárcel por el delito causado en el que se habría estafado 92.900 euros. Pocas horas después de publicarse esta información, el modelo emitía un comunicado en el que dejaba claro que el daño que había causado, había sido reparado: "toda responsabilidad económica derivada de dicha causa ha sido reparada y satisfecha íntegramente, encontrándose la misma consignada en el juzgado".

Hoy, hemos vuelto a ver a Carlo y ha asegurado que confía en la justicia y que no tiene nada que temer tras hacerse público ese supuesto fraude: "Súper tranquilo mi amor, súper sereno, tiempo al tiempo, las cosas se dirán y se darán como tienen que ser". De hecho, el modelo confiesa que está: "sin nada que esconder, estoy divino y nada, ya se irán viendo las cosas, tiempo al tiempo, ya sabéis como es esto".

Nos ha desvelado que, en el momento que se enteró, se preocupó: "yo sí que me llevé un susto, casi me dio un infarto", pero ahora ya está tranquilo y recibiendo el apoyo de toda su familia: "nunca ha faltado el apoyo, mi familia ha estado ahí en primera línea, no es plato de buen gusto, pero arropadísimo y encantado de estarlo".

En cuanto a su relación sentimental con Michelle Calvó, el actor se muestra reacio a hablar de ello: "de mi vida personal prefiero no hablar, somos muy buenos amigos y esperemos seguir siéndolo" pero lo cierto es que las imágenes de ambos que han visto la luz demuestran que entre ellos hay una gran complicidad, mucho más allá de una simple amistad.