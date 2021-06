Carlos Alba se reencuentra con sus compañeros

MADRID, 9 (CHANCE)

Carlos Alba ha reaparecido esta noche en la palapa y se ha reencontrado con todos sus compañeros después de saber que tiene que abandonar el concurso debido a su dolencia física. Una noticia de la que nos enterábamos el viernes pasado y que nos dejaba sin habla porque el chef es sin duda uno de los participantes más guerrilleros de esta edición.

Con estas, Carlos ha entrado en palapa y después de emitir un vídeo en el que veíamos el resumen de sus últimos días en Honduras, ha querido dedicar unas palabras a sus compañeros y a la audiencia: "Son cosas que pasan en la vida que uno no puede controlar, me llevo cosas súper buenas de mis compañeros y nada, cosas que pasan... me ha tocado a mí y punto".

Unas palabras que han emocionado a todos sus compañeros y que se han quedado muy sorprendidos, pero sin duda le han mostrado todo el apoyo que se merece. Como bien sabemos, a partir del momento en el que se hizo público el abandono del concurso, el televoto se paró, pero aún así esta noche habrá un expulsado.