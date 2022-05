Carlos Alcaraz abandona Madrid demostrando una vez más su cercanía y amabilidad con sus fans

MADRID, 10 (CHANCE)

'El príncipe ha vencido al rey' decían los expertos en tenis el pasado viernes, justo después de que Carlos Alcaraz se impusiese a Rafa Nadal en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Después, le tocaba probar el sabor de la derrota al número 1 del mundo, Novaj Djokovic, en semifinales, y al número 3, Alexander Zverev, en la gran final. Un hito a sus 19 recién cumpidos, con una carrera por delante que promete superar todos los records de los más grandes de la raqueta.

Tímido, sencillo y cercano, Alcaraz ha conquistado a todo el mundo con su carácter además de con su juego, y como no podía ser de otra manera, se ha creado una gran expectación en torno a su vida privada. ¿Tiene pareja o, por el contrario, está tan centrado en el tenis que en su día a día no hay lugar para nada más en estos momentos?

A pesar de que en un principio se aseguró que el ganador del Mutua Madrid Open podría mantener una discreta relación con una tenista murciana como él, llamada María, desde hace un tiempo - y a quien dedicaría románticos mensajes a través de sus redes sociales - su entorno cercano asegura que esta chica y él terminaron su noviazgo hace dos años.

En los últimos días, además, se ha publicado que la tenista y modelo británica Emma Raducanu, una de las jóvenes promesas del circuito femenino, ha caído rendida a sus encantos y comentadísimos han sido los 'me gusta' que intercambian en Instagram. ¿Algo más que amigos?

Una pregunta que por el momento Carlitos prefiere no contestar, dejando en el aire si está ilusionado o qué le parece que de repente le salgan tantas novias. El tenista ha abandonado Madrid para regresar a su casa de Murcia y comenzar a preparar Roland Garros pero antes, demostrando una vez más su cercanía con sus seguidores, no ha dudado en firmar autógrafos y hacerse fotografías con la mejor de sus sonrisas. Eso sí, sin decir ni palabra sobre su vida amorosa. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!