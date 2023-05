Carlos Alcaraz celebra con una cena en familia su victoria en el Mutua Madrid Open

El murciano ha celebrado en un conocido restaurante de la capital tanto su triunfo en el torneo como su reciente cumpleaños, ya que cumplió 20 años el pasado viernes

MADRID, 8 (CHANCE)

Después de mucho esfuerzo y sacrificio en un partido de lo más reñido frente al alemán J.L Struff, Carlos Alcaraz lograba hacerse una vez más con el triunfo en el torneo Mutua Madrid Open de Tenis este domingo. Disfrutando del maravilloso momento personal y profesional que está viviendo, el tenista celebró por todo lo alto su triunfo en un conocido restaurante de la capital con sus familiares y amigos más cercanos. .

Recibiendo el cariño incondicional de muchos madrileños que se acercaron hasta el lugar para poder felicitarlo y verlo de cerca, el murciano agradeció todo el apoyo recibido con la mejor de las sonrisas. Sin lugar a dudas era un día muy especial para Carlitos y es que, además de su merecida victoria en la Caja Mágica, el tenista pudo celebrar con sus familiares y amigos más cercanos su 20 cumpleaños que fue el pasado 5 de mayo.

Tras varias horas en el interior del exclusivo restaurante en el que tuvo lugar la celebración, el tenista - con una sencilla camiseta de algodón blanco- salió a toda prisa junto a un grupo de amigos con los que se subió rápidamente al coche que les estaba esperando sin mediar palabra. Justo antes de marcharse, Carlos atendía a un fan que se abalanzaba sobre él para abrazarle y darle la enhorabuena por todo lo que ha conseguido.

A su lado, como no podía ser de otro modo, sus grandes pilares, sus padres Carlos Alcazaz y Virginia Garfia, que con una gran sonrisa confesaron ante las cámaras de Europa Press el orgullo que sienten por los logros que está consiguiendo su hijo: "Hemos disfrutado mucho. La verdad es que con lo joven que es tiene mucho mérito". "Mucha emoción, de verdad" ha reconocido su madre al recordar la emotiva dedicatoria de su hijo tras hacerse con la victoria.

Además, y a pesar de la discreción de Carlitos en lo que a su vida privada se refiere, sus padres no han dudado en responder a una de las preguntas que más nos hemos hecho en los últimos tiempos: ¿Tiene novia el tenista del momento? "No tiene chica, no tiene chica" ha asegurado su progenitor, revelando así que el murciano está ¡soltero y sin compromiso!

