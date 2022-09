Carlos Alcaraz, histórico triunfo en el US Open: "He soñado desde que era un niño con ser el número 1 del mundo"

El murciano, de 19 años, se convierte en el número 1 más joven de la historia con su victoria frente a Ruud en la final del Abierto de Estados Unidos

MADRID, 12 (CHANCE)

Impresionante. No hay una palabra mejor para definir la victoria de Carlos Alcaraz en la final del US Open frente a Casper Ruud, que no solo le ha valido su primer 'Grand Slam' sino también el honor de ser el número 1 del mundo más joven de la historia a sus 19 años, 4 meses y 7 días.

Un sueño cumplido para el murciano - sexto número 1 del tenis español tras Arancha Sánchez Vicario, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza - que se hizo con la victoria en cuatro sets en los que demostró una vez más su calidad y su fortaleza, culminando un torneo con partidos interminables en los que ha hecho un derroche físico brutal, mostrando un nivel de resistencia demencial. ¡Sin palabras!

"Esto es algo que he soñado desde que era un niño, el ser el número uno del mundo y campeón de un 'Grand Slam'. He trabajado muy duro y ahora es difícil hablar, hay muchas emociones. Sólo tengo 19 años y es algo realmente especial para mí", ha confesado un emocionado Alcaraz en sus primeras palabras tras alzarse con la histórica victoria en el US Open y con el número 1 del mundo.

El de Murcia, pletórico ha tenido unas emotivas palabras para su madre y su abuelo: "He estado pensando en ellos. Mi familia está aquí, pero muchos no han podido venir". "Muchísima gente ha venido a verme y a animarme en este día tan especial. El cariño que he recibido desde el primer día y la primera ronda ha sido increíble, probablemente este ha sido el público y el ambiente que más he vivido en una pista de tenis", ha asegurado.

Ya más tranquilo, y ante las cámaras de Eurosport, Alcaraz ha reiterado que es "un momento súper especial" que "no olvidaré nunca". "¡Estoy sin palabras en este momento! Solo quiero seguir soñando" ha desvelado en su Instagram con una imagen besando emocionado la copa de ganador del US Open ya como número 1 del mundo.