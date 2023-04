Carlos Alcaraz lamenta la ausencia de Rafa Nadal en el torneo Conde Godó: "Es una pena no poder disfrutar de su tenis"

MADRID, 16 (CHANCE)

Este fin de semana comenzó el Torneo Conde de Godó, uno de los torneos más prestigiosos del circuito ATP que se celebra en Barcelona y atrae a algunos de los mejores jugadores del mundo. Muchos tenistas que más tarde se convirtieron en grandes nombres del deporte, incluidos Bjorn Borg, Ivan Lendl, Rafael Nadal y Carlos Moyá, han pasado por este torneo.

Este año, el evento está marcado por la ausencia de Nadal debido a una lesión que arrastra desde hace meses. Durante el 14 de abril, el tenista publicó en sus redes sociales la razón por la que no jugaría este torneo: "Barcelona es un torneo especial para mi, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre una sensación única. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición". Por su parte, el tenista Carlos Alcaraz -que actualmente se encuentra el 2º en el ranking mundial de tenis ATP- está siendo uno de los protagonistas.

El murciano ha explicado durante una rueda de prensa que echa de menos no poder competir este año contra Rafa Nadal en el Conde Godó: "Como he dicho muchas veces, soy jugador y fanático del tenis, quiero ver a los mejores en cada torneo, Rafa con lo que ha conseguido en Barcelona es una pena no tenerle aquí, no poder disfrutar de su tenis, y le deseo una pronta recuperación para poder disfrutar de su tenis, tenerle en los torneos y es una pena no tenerle aquí en Barcelona".

Además, el joven deportista ha afirmado que su éxito profesional no le ha cambiado como persona, y que sigue siendo el mismo chico de siempre junto a su grupo de amigos: "A nivel personal no me ha cambiado mucho lo que me está pasando, ni haber ganado el año pasado, ni los títulos que he ganado me siento el mismo chico de siempre, con el grupo de amigos, hay que separar el tenis de la vida personal, creo yo, y eso lo llevo yo muy normal".

Alcaraz ha destacado que le gusta Barcelona por sus recuerdos de la infancia y que espera defender su título con tranquilidad, sin sentir demasiada presión: "Al final es un sitio que me encanta jugar, en Barcelona tengo bonitos recuerdo no por ser campeón el año pasado, de cuando jugaba de pequeño evito esa presión, defender el título saliendo a la pista y disfrutar es un sitio que me encanta jugar va a venir mi familia, tengo amigos".

En cuanto a su futuro en el tenis, Alcaraz ha expresado su deseo de competir contra otros jóvenes talentos como Jannik Sinner y crear una rivalidad sana, similar a la que existe entre grandes jugadores como Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer: "Los dos somos muy jóvenes todavía, hemos jugado en grandes torneos y hemos peleado por grandes cosas. Yo creo que cada vez que jugamos es muy divertido de ver y son grandes partidos. Yo espero tener esa rivalidad con Jannik como la han tenido grandes jugadores como Rafa, Djokovic y Roger. Y más aún, que nos llevamos muy bien fuera de pista. Yo creo que eso es lo bonito entre nosotros y la rivalidad que tenemos. Espero que siga así".