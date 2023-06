Carlos Arturo Zapata asegura que Rocío Jurado no hubiese permitido nunca el distanciamiento familiar

MADRID, 14 (CHANCE)

Carlos Arturo Zapata, diseñador y amigo de Rocío Jurado, vivió con ella grandes acontecimientos en su vida como la decisión de adoptar a Gloria Camila y José Fernando. Siempre a su lado, permaneció en silencio muchos años, pero en esta ocasión ha hablado para las cámaras de Europa Press y nos ha asegurado que el amor que existía entre la cantante y José Ortega Cano era real.

De esta manera, el diseñador nos aseguraba que entre Rocío y Ortega había "muchísimo amor", una pareja en la que no solamente había amor, sino que "se admiraban muchísimo. Cuando hay admiración, el amor siempre perdura".

Carlos pudo acompañar a la pareja en sus momentos más importantes, incluso él fue el encargado de hacerle "el traje de novia a Rocío Jurado y estuve con la adopción de los niños de Gloria Camila y José" ya que "se adoptaron en Cali, de la ciudad donde yo soy".

Tras las declaraciones de Gloria Camila hace unos días en las que confesaba que se había llegado a plantear quitarse los apellidos porque en muchas ocasiones ha pensado que no se merecía ser hija de la artista, Carlos nos comenta que "ella no va a pensar eso nunca porque ella adora a su padre, adora a su madre. Es una niña con su cabeza muy bien puesta".

El diseñador considera que Gloria "es una niña que ha echado a llorar con mucha dignidad. Todos estos conflictos en los que se ha visto envuelta porque ella lo único que ha hecho ha sido saber estar. Saber estar con una categoría enorme" y no dudaba en animarla a que supere este bache emocional que está atravesando: "Pasarlo mal o no mal son cosas de la vida, cosas que suceden y se tienen que ir superando con el día a día".

En cuanto al distanciamiento que hay entre Rocío Carrasco y su familia mediática, Carlos está completamente seguro de que la Jurado "no, no estaría de acuerdo con lo que ha sucedido, no estaría de acuerdo. Para nada, no. Seguro era muy inteligente, muy ecuánime. Rocío jurado nunca dio escándalos".

De hecho, el diseñador nos ha asegurado que "si estuviera viva, nada de esto hubiera sucedido. Yo no estoy de acuerdo con eso, jamás. Me duele muchísimo, me duele muchísimo que rocío carrasco se haya alejado de su familia y que no se hable con ninguno de ellos. De hecho, cuando estuve en la inauguración del museo, a ninguno de su familia le permitió ir".

Siempre presente en su recuerdo, Carlos nos asegura que "todos los días de mi vida, todos los días de mi vida" recuerda a la artista "como si estuviera viva. Para mí, ella no se ha ido. Estuve el año pasado en la inauguración del museo en Chipiona y fue muy emocionante estar allí y ver trajes en la vitrina con mi nombre".