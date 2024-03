Carlos Bardem, zasca a Kate Middleton tras protagonizar los titulares

MADRID, 11 (CHANCE)

A lo largo de la tarde de hoy se celebran los 32 Premios Unión de Actores y Actrices en la capital madrileña, que pretenden visibilizar y poner en valor el trabajo de miles de artistas que destacan en el país. Por su alfombra roja han desfilado grandes rostros conocidos del mundo del cine, el teatro y la televisión y hemos podido hablar con Carlos Bardem y conocer su opinión respecto a varios temas.

Uno de los temas del momento, la fotografía retocada de Kate Middleton, es algo que se ha comentado mucho y le hemos preguntado por ella. Lo que no esperábamos era que no supiera qué cargo tiene y su respuesta ha sido: "una que está casada con uno de allí". Entre risas, confesaba que las noticias sobre la Casa Real, sea la que sea, son las que menos interés le despiertan, sin pararse a leerlas. "Yo, entre la avalancha de informaciones que colapsan nuestra capacidad de atención día a día, las que me suelo saltar siempre son las que tienen protagonistas a familias reales que no me pueden interesar menos. No sé quién es Kate Middleton" comentaba a la prensa.

Al enterarse de que es esposa de Guillermo, Príncipe de Gales, primero en la línea de sucesión al trono de Inglaterra, aseguraba desearle lo mejor en su vida privada aunque recordaba que todo puede pasar y que siempre puede haber un cambio de planes si se instala una república en el país.

También le hemos preguntado por Mónica Cruz, quien podría tener una relación muy estrecha con Alejandro Sanz, a lo que respondía: "¿Mónica con Alejandro? Ah, pues no sé, eso que te lo cuente Mónica y Alejandro. Y a Mónica la veo muy bien", asegurando que la pareja tiene mucho arte y pueden compartirlo entre los dos.

Anoche se celebraba la gala de los Óscar, donde no vimos ni a Penélope Cruz ni a su hermano, Javier Bardem. Defendía que su cuñada era merecedora de, al menos, una nominación por su último trabajo y que a él también le hubiera gustado ver a la pareja desfilando en la alfombra roja como en años anteriores. Destaca el buen trabajo que ha hecho Penélope junto a Brad Pitt, quien ahora está trabajando con Javier Bardem. Bromeaba con que ahora son un trói artístico: "están muy guapos los dos, están muy bien, y luego Javier está rodando con Brad, así que bueno, ya es un trío, ya es un trío artístico".

Apenas unos días antes del cumpleaños de su madre, Pilar Bardem, recordaba con cariño cómo aprovechó unos Premios de la Unión de Actores para organizarle un gran homenaje que siempre recordará lleno de emoción. Su cumpleaños siempre es una fecha especial pero tiene muy presente a su madre en el día a día y aprovecha la ocasión para recordar que los derechos conseguidos por su lucha no están garantizados y hay que recordarlo a la hora de ir a las urnas. "Tendríamos que poner muy en valor que todo lo que hoy disfrutamos en cuanto a derechos hubo pioneras, mujeres muy valientes, que lucharon por ello y que no deberíamos dejar que eso se pierda" comentaba.