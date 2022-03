Carlos Baute desvela cómo es la relación de su hijo mayor, José Daniel Arellán, con sus hermanitos

Acompañado por Chenoa, el cantante nos cuenta cómo se llevan su primogénito, de 33 años - con el que retomó su relación hace varios meses - con los 3 hijos que tiene con Astrid Klisans, una de las artífices de su reconciliación con José Daniel

MADRID, 3 (CHANCE)

Tras más de una década de guerra en los tribunales, Carlos Baute y su hijo José Daniel Arellán - fruto de una relación adolescente - retomaban de un modo totalmente inesperado su relación el pasado mes de junio. "Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo", publicaba el cantante en sus redes sociales, compartiendo una fotografía con su primogénito, de 33 años.

Demostrando que ha cumplido con su palabra y que su relación es cada vez más estrecha, Carlos y José Daniel posaban recientemente en un entrañable reportaje familiar en la revista Hola con la mujer del venezolano, Astrid Klisans, y los tres pequeños fruto de su matrimonio: Markuss, de 5 años, Liene, de 3 y Alisse, de 2.

Hemos sorprendido al artista llegando a Madrid con su compañera y amiga Chenoa - con quien está inmerso en la promoción de su dueto 'El chisme' - y nos ha hablado del gran momento familiar que vive al lado de José Daniel: "Una belleza. Estoy muy feliz, muy feliz. Yo creo que es una linda noticia, creo que es bonito para los padres que han tenido miedo o temores de reconocer a sus hijos. Les digo que es bonito y maravilloso, es una bendición, de verdad. Nuestra relación está fenomenal y estamos muy felices".

Sin aclarar si el joven vive con él y con su familia, Carlos ha querido destacar el importante papel de Astrid Klisans en su acercamiento a su primogénito, revelando que tanto ella como "su familia, que es mi familia, siempre me apoyó. Es divina. Estamos muy contentos".

Orgulloso, el venezolano también ha desvelado cómo es la relación entre José Daniel y los más pequeños de la casa: "Muy lindos. Se llevan muy bien". "Una cosa muy linda que me dijo Markuss cuando le dije que era su hermano me dijo 'le voy a decir a mis amiguitos del cole que tengo un hermano mayor que me cuida'" ha confesado emocionado, señalando que todo marcha a las mil maravillas entre sus hijos.

Chenoa, por su parte, ha evitado en detalles sobre su boda con Miguel Sánchez Arenas, que tendrá lugar en Mallorca el próximo mes de junio y en cuyos preparativos están inmersos. ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta cuándo le preguntamos por su enlace!