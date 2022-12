Carlos Baute, feliz y pletórico, nos confiesa cómo pasará las Navidades

MADRID, 2 (CHANCE)

Este viernes hemos podido estar con Carlos Baute presentado su villancico en el colegio de sus hijos y lo cierto es que el cantante se ha mostrado de lo más feliz ante esta etapa navideña. "vengo al cole. Cada vez que puedo traigo a los niños y feliz, muy contento" nos confesaba cuando le preguntábamos qué significaba para él presentarlo en un lugar tan especial.

El artista nos ha desvelado que se trata de "un proyecto personal el que me metieran en este lindo tinglado, que la culpable fue mi mujer y la directora de infantil, y en una verbena recuerdo perfectamente que dijeron que tenían a un papá que es cantautor y si les hacía una canción que fuese el villancico del cole".

Baute nos ha asegurado que su hijo José Daniel pasará la navidad junto a él y su familia: "sí, viene José Daniel. Estamos como locos, pero ya es un hombre y está trabajando, pero viene. Viene con su chica, una chica maravillosa de Jaén, muy buena persona y estamos felices porque al final los padres siempre queremos lo mejor para los hijos", por lo que van a pasar unos días de lo más unidos estas Navidades.

El cantante también nos ha confesado que no le importaría ser abuelo a pesar de su edad: "sería maravilloso porque lo vería siquiera como un nieto sino como un hijo porque al final cuando eres padre, te sientes padre de muchos niños y a mí me pasa mucho". Y es que Carlos ve a su hijo muy estable con su pareja: "yo le deseo lo más lindo de este mundo y ojalá sea con esa chica que es maravillosa", ha añadido.

En cuanto a su balance del año, Baute nos asegura que: "estoy súper feliz. Estoy repleto de canciones, repleto, fíjate que salieron casi dos al mismo tiempo, no solamente el villancico que no estoy promocionando ni la mitad que es una canción que me ha dado grandes sorpresas gracias al público porque al final en plena pandemia compuse esta canción y fue gracias a que me conecté un día y les dije cuéntenme historias y se las canto".