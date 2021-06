Carlos Baute nos habla de la reconciliación con su hijo Daniel

MADRID, 26 (CHANCE)

Carlos Baute está viviendo uno de los momentos más pletóricos de su vida y es que después de haberse reconciliado con su hijo Daniel, el cantante se ha unido al trío Mantra para estrenar 'No quiero que vuelvas'. Todos los componentes están muy felices de volver a los escenarios y nos han querido contar sus planes de verano, eso sí, asegurando que las giras van a volver en septiembre si la pandemia lo permite.

Hemos aprovechado esta larga charla para preguntar al artista por esta reconciliación tan sonada con su hijo Daniel y nos ha reconocido que: "Estoy muy contento y creo que parte en parte y seguro porque he hablado con él todos estos días, muy contentos. Llevo mucho tiempo con la relación ósea no ha sido de ahora. Y si tengo que agregar algo que los medios dicen y que yo no quiero que vuelvan a colocar eso. El día que yo me entere, que él vino a buscarme y yo me hice los exámenes, di positivo que era su padre. Inmediatamente, como pueden ver eso hace doce años pasó, yo le di mi apellido".

Y es que tras este episodio hubo algo que desencadenó una guerra entre padre e hijo que no les dejaba unirse como están ahora: "Ahora empezaron crisis y cosas que no voy a comentar, demandas, denuncias. Tenía muchas cosas en la cabeza él que le habían embasuraron pero hoy en día estamos felices. Así que darte más detalles, nos lo quedamos en privado. A parte estoy feliz con él por qué me dice no tengo redes, no tengo nada y me dijo WOW el cariño que me ha dado la gente en la calle ha sido brutal y estamos encantados. y puedo decir que es maravilloso".

El cantante nos ha terminado desvelando que su familia, al que incluye por supuesto a su hijo Daniel, es lo primero en su vida y lo más importante: "Es maravilloso, tiene un corazón enorme pero enorme. Es súper linda persona por eso no entiendo que paso con aquellas nubes, pero bueno. Amo a mi familia, es lo más grande la verdad. La familia y los amigos, eso es maravilloso".