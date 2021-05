Carlos Fitz-James Stuart, Belén Corsini y Sofía Palazuelo, más felices que nunca ante el bautizo de Rosario

MADRID, 29 (CHANCE)

El fin de semana pasado vivimos una boda histórica para todo la familia Alba, pero sobre todo para la aristocracia, la de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, quienes ya están disfrutando de su amor como marido y mujer. Una celebración que ha ocupado todas las portadas de las revistas y las páginas de los medios de comunicación por lo especial que fue.

Hoy, el Ducado de Alba tiene una nueva celebración, de la boda del año pasamos al bautizo de Rosario, la hija de Fernando Fitz-James Stuar y Sofía Palazuelo en el Palacio de Dueñas, Sevilla, que tendrá lugar esta tarde.

Los recién casados llegaban a Sevilla para disfrutar del fin de semana junto a toda la familia con motivo del bautizo de la hija de los Duques de Huéscar con una sonrisa en sus rostros. En su llegada, Belén Corsini aseguraba a los medios de comunicación que la boda fue espectacular: "Todo muy bien, muchas gracias".

Sofía Palazuelo se mostraba de lo más feliz con el bautizo de su hija Rosario y al preguntarle si su hija notaba algo comentaba que: "Está encantada. ¿Ah que sí rosario?". Cobre cuándo llegará el Duque de Huéscar aclaraba que: "Está trabajando, llega mañana".

El que todavía no se sabe si podrá asistir es Cayetano Martínez de Irujo y Sofía tampoco lo puede asegurar: "No lo se. No tengo ni idea. Lo va a intentar seguro". Por último, se mostró muy simpática cuando se le comentó que fue una de las más elegantes en la boda de su cuñado Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini: "Nada, eso es que me veis con buenos ojos, jajaja".