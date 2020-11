Carlos García Calvo, más vivo que nunca con su libro 'Letizia. De la A a la Z'

MADRID, 8 (CHANCE)

El 28 de julio de 2020 será una fecha que muchos de nosotros no olvidaremos. Fallecía un gran profesional de moda, estilo y joyas, pero mejor persona, Carlos García-Calvo. Todo aquel que tuvo ocasión de conocerlo sabe que detrás de esas críticas con ironía y su característico humor, había un hombre entregado a sus pasiones. Como todos los grandes, murió dejando un trabajo excepcional sobre la Reina Letizia, un libro que causa un antes y un después en cualquier lector.

De manera completamente inesperada, Carlos nos dejaba después de entregar el texto de 'Letizia. De la A a la Z' a La Esfera. Un libro elegante de los conocimientos tan inmensos que el periodista tenía sobre el universo de la monarquía desde que Doña Letizia empezó a formar parte de ella. Pero no solo es una enciclopedia de su saber, también un verdadero homenaje a la fructífera y exitosa trayectoria de Carlos García Calvo.

Un libro apasionante que nos muestra un mundo completamente distinto al que conocemos de Doña Letizia y que cuenta con testimonios como el de Lorenzo Caprile en el prólogo que nos dejan con ganas de más. El modisto y amigo de Carlos García Calvo confiesa que el periodista era: "El más grande de los maestros en el oficio de analizar, estudiar, describir y declinar hasta el infinito las formas que visten y adornan el cuerpo de la mujer".

Pero eso no se queda ahí, porque Lorenzo Caprile hace una definición exacta del periodista exponiendo estas maravillosas frases: "Nunca has pretendido ser alguien que no fueras tú. Y por eso te han envidiado, amado y odiado con la misma intensidad: porque has elegido el camino de la libertad. En moda, lo falso se desvanece: "Solo lo auténtico perdura", me decías. "Y en la vida también", añadía yo. Por eso tus lecciones perdurarán, porque son auténticas, porque son esas verdades que todos pensamos pero que solo tú te atrevías a decir* y, peor aún, a escribir".

Un libro que como decimos no dejará indiferente a nadie y que Carlos García Calvo escribió con toda su profesionalidad, dejando el legado más grande que puede haber en un mundo lleno de superficialismo.