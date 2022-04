Carlos Lesmes (TS) subraya que no hay "nada judicializado" en el caso 'Pegasus'

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha subrayado este viernes que no hay "nada judicializado" en el caso 'Pegasus' y, de hecho, "no se ha presentado ninguna denuncia". Ha manifestado que la información, publicada inicialmente en Estados Unidos, "no sabemos si es totalmente o parcialmente real".

Ha declarado a los medios de comunicación, en Zaragoza, que el ordenamiento jurídico español prevé, respecto a los servicios de inteligencia, que cuando realizan escuchas "deben estar autorizadas por un magistrado del Supremo para que sean legales", indicando que este magistrado está designado "hace años" y que él desconoce toda información al respecto porque estas actuaciones "son secretas".

"Cuando las escuchas cuentan con este respaldo, son perfectamente legales y no lo serían, si no estuvieran autorizadas, pero si están autorizadas no hay duda sobre su legalidad", ha continuado Lesmes.

También ha señalado que cuando hay actuaciones de esta naturaleza, "han sido autorizadas por el magistrado designado por el CGPJ y son legales, igual que cuando se practica un registro con autorización o se interviene un teléfono con autorización judicial", insistiendo en que "cuando ha habido respaldo, no se puede poner en duda".

Lesmes ha comentado que la legislación prevé que estas actuaciones sean secretas y que se custodian en el TS bajo la supervisión del magistrado encargado. "Él no tiene el deber de informarme, ni yo le puedo solicitar información porque es lo que prevé la Ley", ha concluido.

Ha realizado estas declaraciones en Zaragoza, tras clausurar el Congreso de Magistrados Especialistas de lo Contencioso Administrativo, que se ha celebrado este jueves y viernes en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza.