MADRID, 27 (CHANCE)

Carlos Lozano sigue desaparecido de los platós de televisión y es que aunque el que fuera uno de los grandes presentadores de televisión apareciera en 'Sábado Deluxe' hace unas semanas, lo cierto es que parece que sigue sin querer participar en ninguno de estos programas que ocupan ahora la parrilla televisiva.

En su última entrevista, Carlos aseguraba que había estado retirado todo un año de los focos porque había visto como su vida empezaba a tomar un camino que detestaba. Y es que después de formar las mayores discusiones en los platós con sus exparejas, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, el profesional de la comunicación se ha dado cuenta de lo que no quiere en su vida.

Hoy, Carlos cumple 59 años y parece mentira que de ser uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión, ahora se encuentre en la más absoluta discreción y no sólo eso, sino que no parece que vaya a volver al medio que le dio la fama. Ya que como confirmaba en su última entrevista, ahora vivía feliz y se había comprado un terreno en el campo donde pasaba largas jornadas.

Es así, tal y como dice la canción de Isabel Pantoja 'Del olvido no me acuerdo'. Carlos Lozano cumple 59 años teniendo la vida que siempre había soñado o que al menos quiere tener en estos momentos en los que como él dice, el medio ha cambiado y no quiere participar en eser un 'chisme'.