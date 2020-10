Carlos Lozano habla de su supuesta relación con Mayka, de "La isla de las tentaciones"

MADRID, 15 (CHANCE)

En los últimos días se ha especulado con que Carlos Lozano podría tener una nueva novia. Una atractiva y explosiva joven a la que todos nosotros conocemos. Y es que se trataría nada más y nada menos que de Mayka, concursante de "La isla de las tentaciones", con quien se rumorea que el presentador podría tener algo más que una amistad después de conocerse por redes sociales.

Miriam Saavedra, exnovia de Carlos, insistía en que investigásemos al respecto, sin querer desvelar el nombre de la nueva pareja del que un día fue su gran amor. Ahora, el comunicador sale al paso de los rumores y, enfadado, desmiente las declaraciones de la reina inca y asegura que está feliz y soltero.

- CHANCE: ¿Qué tal estas?

- CARLOS: Muy bien

- CH: Ha confirmado tu ex Miriam que estás con una nueva tentación, jovencita

- CARLOS: Es mentira. Miriam se inventa mucho las cosas. Como Alicia en el país de las Maravillas, igual. Nada, mentira todo, se lo inventa no sé por qué. Yo no conozco a Mayka además. No nos conocemos en persona, solo nos conocemos por haber hablado en redes un par de veces.

- CH: ¿Tú ahora mismo estás solo?

- CARLOS: Yo ahora mismo estoy solo, estoy feliz, entrenando, con mi perro y haciendo otras cosas, otras movidas y saliendo un poco de toda esta historia porque es que me aburre ya sinceramente.

- CH: ¿No quieres estar?

- CARLOS: No es que no quiera, es que me aburre. Es que no tiene sentido todo esto. Me estoy empezando a cansar hasta de la prensa de mi propio país. Es absurdo todo. Todo es mentira, noticias falsas sin contrastar... Esto es una mierda, entonces ya estoy cansado. Entonces me dedico a otra cosa y punto, cuando tengáis algo importante pues me llamáis y si no tranquilo, a mi vida