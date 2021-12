Carlos Marín, de 'Il Divo', muere a los 53 años

MADRID, 19 (CHANCE)

Hace unos días nos enterábamos del delicado estado de salud de Carlos Marín, del grupo 'Il Divo', tras conocerse su ingreso en la UCI de un hospital de Manchester debido a la Covid. Hoy, se han cumplido los peores presagios y el grupo de música ha confirmado la muerte del cantante a los 53 años a través de las redes sociales: "Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos".

Como bien os comentábamos, Carlos Marín se encontraba ingresado en la UCI del hospital Manchester Royal, en Inglaterra. Con 53 años, el cantante estaba vacunado contra el virus, pero no esto no fue suficiente porque estaba en estado grave, intubado y en coma inducido a causa de la Covid... hasta que finalmente no ha podido vencer la enfermedad.

"Nuestro querido amigo y compañero Carlos está en el hospital. Esperamos y rezamos por una pronta recuperación" comentaba el grupo de música por redes sociales tras hacerse pública la noticia de su ingreso.

Europa Press Reportajes ha rescatado las últimas imágenes del cantante, Carlos Marín, en las que nos hablaba sobre las amenazas que ha sufrido: "ha sido un momento un poquito difícil, de repente uno recibe unas cartas de una persona muy fuertes, con amenazas de muerte a mí, mi familia y amigos tuve el juicio hace poco, nos han dado la razón, se han puesto que no se puede acercar a mí y ya ha pasado. Lo fuerte es que la señora tiene 72 años, tiene esquizofrenia bipolar y bueno, qué se le va a hacer".