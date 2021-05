Carlos Sainz presume de familia feliz orgulloso de sus hijos

MADRID, 4 (CHANCE)

Presumiendo de familia unida y feliz, Carlos Sainz ha ejercido su derecho al voto muy bien acompañado por su mujer, Reyes Velázquez, su hija pequeña Ana y su hijo Carlos Sainz Jr. Demostrando la gran importancia de ejercer el derecho al voto, los cuatro acudieron a un colegio electoral a su domicilio en el que intentaron pasar desapercibidos entre todos sus vecinos.Tras unos minutos en el interior del colegio, la familia al completo volvió a salir de lo más relajados y disfrutando del tiempo juntos. Escueto en palabras, Carlos Sáinz hijo prefiere no hablarnos sobre las críticas que ha recibido Fernando Alonso por su última clasificación. "Yo alucino con lo rápido que la gente saca conclusiones, no se dan cuenta del nivel de piloto y coches y la competitividad que hay hoy en la F1, lo que cuesta adaptarse rápido teniendo pilotos con tanta experiencia" reconocía el piloto en una entrevista recientemente.Demostrando que es un padre y un marido de lo más cariñoso y cercano, Carlos Sainz estuvo de lo más cómplice con su mujer y su hija pequeña a la salida del colegio cuando se marcharon disfrutando de un agradable paseo. Sin duda alguna la gran ausente en la cita fue la hija mayor del matrimonio, Blanca, que no acompañó a sus padres y hermanos en esta ocasión.