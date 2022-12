Carlos Sobera, así llegaba este domingo a Madrid tras su llamativa ausencia en 'Pesadilla en el Paraíso'

El presentador no pudo acudir a su cita semanal con el programa por un inesperado retraso de varias horas en su vuelo de regreso a Madrid tras disfrutar del puente en la capital británica

Sorpresa mayúscula este domingo al ver a Ion Aramendi al frente de 'Pesadilla en el Paraíso' en lugar de al presentador 'titular' del espacio, Carlos Sobera. ¿El motivo? Un inoportuno retraso en el vuelo de regreso del actor a Madrid tras disfrutar de unos días de vacaciones en Reino Unido en compañía de su familia, como explicaba su 'sustituto': "No soy Carlos Sobera y lo sabéis. Los vuelos le han jugado una mala pasada. Estaba en Londres, venía tranquilamente para aquí y ya sabéis que ha habido mucho movimiento de viajes, viajeros, en todos los aeropuertos y el pobre se ha quedado atascado en Barcelona. Las conexiones le han jugado una mala pasada", apuntaba con una sonrisa el donostiarra tranquilizando así a los seguidores del reality, preocupados por la llamativa ausencia - la primera desde que comenzó el programa hace casi cuatro meses - de su 'maestro de ceremonias'.

Y demostrando que efectivamente el retraso era verídico y se había quedado atrapado sin poder regresar a Madrid veíamos al propio Carlos a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas a altas horas de la noche. Sonriente, resignado y tomándose con filosofía esta inesperada anécdota que le ha impedido cumplir con sus compromisos profesionales, el presentador quitaba hierro a la situación con sentido del humor: "Por lo visto ha nevado un poquito en Londres y se ha montado un gran caos aéreo en todo el continente. Fíjate tú".

"Miedo no he pasado pero me ha dado pena no estar. No he podido llegar pero bueno, voy ahora para ver qué tal van las cosas y para pegarle un abrazo a Jon que me está sustituyendo, al equipo, a Nagore Robles, que han estado nerviosos por si llegaba o no llegaba. Pero bueno, ya veis qué horas. Desde las once de la mañana en Londres" ha añadido revelando así que su primera parada tras todo el día 'atrapado' en un aeropuerto no fue precisamente su casa sino Mediaset, demostrando así su pasión por su trabajo.