Carlos Sobera desvela cómo está Fabiola Martínez tras salir a la luz la última 'traición' de Bertín Osborne

MADRID, 1 (CHANCE)

Hace días que no vemos a Fabiola Martínez. La venezolana permanece en un discreto segundo plano y, a pesar de las durísimas declaraciones de Gabriela Guillén reconociendo que se arrepiente de haber conocido a Bertín Osborne y de haber estado con él, su exmujer guarda silencio.

Tampoco se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que el artista le habría sido desleal con una mujer llamada Marta de Barcelona con la que habría mantenido una relación entre 2017 y 2023. Un tema que, como desliza su entorno, habría dolido profundamente a la modelo, cansada de que a punto de cumplirse 3 años de su separación de Bertín, no dejen de salir testimonios sobre suuestas infidelidades.

Carlos Sobera, 'casero' de Fabiola -que reside en un piso en el centro de Madrid propiedad del presentador- ha salido al paso de dichos rumores y, a pesar de que no habla a diario con su inquilina, sí sabe cómo se encuentra y cómo está sobrellevando los últimos titulares protagonizados por el padre de sus hijos Kike y Carlos: "Sé que está muy bien porque cuando hace el acto de la Fundación me llama a ver si puedo ir. Y la verdad es que como en la casa no hay ningún problema y va todo bien, entonces lo que sé de ella es también por los medios. Está centrada en la Fundación, en su familia que es lo más importante, en sus hijos. Yo la veo feliz" desvela.

"Es un hombre que está libre, pero no me voy a meter en camisa de once varas" ha apuntado cuando le hemos preguntado por las supuestas deslealtades de Bertín a Fabiola. Un asunto que, como ha dejado claro, "tendrán que resolver entre ellos porque me faltaba a mí ser juez de paz. No hice las oposiciones a juez y ahora a estas alturas voy a meterme yo a juzgar, no" ha zanjado.

Muy discreto, y excusándose con que "no tengo una relación tan estrecha con ella para preguntarle por esto aunque estuvo en 'Supervivientes", Carlos ha preferido no mojarse sobre las declaraciones de Ángel Cristo Jr. en contra de su madre, Bárbara Rey aunque reconoce que "no es un tema agradable". "Ella está pasándolo un poco mal. No es que me quiera escaquear, que también, es que no conozco las declaraciones y no tengo ni idea" ha asegurado.