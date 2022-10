Carlos Sobera muestra su tristeza tras el fallecimiento de Ángel Casas

MADRID, 2 (CHANCE)

Carlos Sobera está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. Se ha convertido en uno de los grandes rostros conocidos de Telecinco al estar en la mayoría de realities de la cadena. Su espontaneidad y naturalidad a la hora de manejar las tramas que se originan ante las cámaras, le han llevado a ser uno de los presentadores más aplaudidos y ahora, disfruta de su trabajo derrochando profesionalidad.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Carlos y nos ha confesado la tristeza que ha sentido por la pérdida del reconocido periodista Ángel Casas: "yo cuando era más joven que ahora, le seguía y me gustaba, me parecía en su momento bastante interesante, un tipo que fue capaz de romper moldes, de crear un estilo, marcó una época, fue un periodista, un showman francamente muy bueno, se va en lo personal y profesional un chico fantástico".

También se ha defendido de las críticas de Pedro Ruiz, que le ha acusado de estar fomentando la telebasura por presentar un reality: "me extraña mucho estas palabras, Pedro es un maestro de televisión la telebasura no es aplicable los realities, se le puede aplicar al amarillismo, pero cuando se trata de convivencia aunque haya cosas que no nos guste no es telebasura realmente es entretenimiento, ahí pedro se equivoca, lo siento Pedro".

En cuanto a 'Pesadilla En El Paraíso', el presentador nos muestra su opinión sobre el trío de Omar, Raquel y Marina: "reconozco que estoy impaciente, como la audiencia, ha pasado poco, avanza muy lento, parecen novios de verdad, igual sí que es una relación auténtica y buena, ojalá sea". Además, también ha dejado claro que Víctor Janeiro no le cae mal, simplemente que "verse no se le veía mucho, ahora se le ve más. A mi Víctor me cae muy bien, como todos, pero tampoco tengo ningún favorito, mi función es resaltar lo obvio y estaba en perfil bajo e incluso a ellos se le dice que conviene estar en perfil alto si quieren ganar".

Tampoco pasa la oportunidad de bromear con la noticia de la semana y probablemente del mes: la separación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Carlos asevera que si las camareras de 'First Dates' consiguen organizarles una cita "si son capaces me comprometo a subirles el sueldo y prorrogarles el contrato 10 años más ojalá fuera posible".