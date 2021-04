Carlos Sobera no tiene una opinión determinada sobre Rocío Carrasco

MADRID, 29 (CHANCE)

Arianna Aragón está dando mucho de qué hablar en televisión y su padre, Carlos Sobera está encantado: "Muy buena, fantástica, tiene mucho desparpajo, se ha habituado enseguida al medio, muy respetuosa con el director y los compañeros y tiene algo que es esencial, es un ángel, tiene carisma, eso le va a venir muy bien, es buena forma de aprender. Me meto mucho con ella".

"Yo estoy muy bien, acabo de comer, o sea que imagínate, estoy muy bien" nos confesaba el presentador de televisión que está cosechando muchos éxitos con todos los programas que dirige, pero en especial con el último: "El Precio Justo vamos con paciencia porque acabamos de comenzar y tiene un competidor que es una máquina absoluta. La experiencia está siendo muy buena".

El vídeo del día El paro baja en 65.800 personas hasta marzo, su mejor dato en 20 años

En cuanto a cómo está viendo a Rocío Flores en el plató de 'Supervivientes' asegura que: "No la forzamos muchos, queremos ser respetuoso y además sabemos que el público quiere que hablemos de 'Supervivientes', pero ya la he preguntado por cómo se siente. Ella es muy prudente, tendrá sus razones y no habla demasiado".

Y sobre el documental de Rocío Carrasco, Carlos Sobera no puede decirnos una opinión firme: "Yo os voy a ser sinceros, no he seguido el caso mucho, sé los grandes titulares, pero no he entrado por razones de trabajo y de descanso no lo veo. Sin escuchar todos los testimonios no puedo hacer ninguna opinión, no tengo todavía una opinión formada".