Carlos Vives sigue defendiendo a Shakira tras sus éxitos

MADRID, 1 (CHANCE)

El pasado mes de julio, Carlos Vives se dejaba ver en Madrid tras ofrecer un concierto en 'Las noches del Botánico' y allí dejaba claro que "no he sabido nada de ella, pero siempre deseando que esté bien", en referencia a Shakira y, además, aseguraba que pronto pasaría este bache: "Uno tiene que buscar siempre la felicidad y definitivamente creo que le va a encontrar. Todos pasamos por ahí" añade.

Ahora, Europa Press ha podido hablar de nuevo en exclusiva con el artista y nos ha justificado la forma que ha tenido Shakira de superar su ruptura con Piqué. Y es que él sabe perfectamente que cuando uno vive una circunstancia de este tipo "sabe que lo que necesita es quererse, cariño y ella en su estilo ha ido enfrentando su situación".

Por eso, Carlos aplaude que Shakira derroche su arte de esta forma: "Uno lo hace con su estilo de música y ella lo hace al estilo de ella con su música y al final, nada, es tan difícil cuando a uno le pasa en la vida, es tan fuerte cuando uno tiene una ruptura sea artista o no sea artista, cuando algo se te derrumba que has construido y has creído A mí me pasó y es muy difícil incluso oír consejos es muy difícil porque cada quién vive eso. Es como tan propio".

El cantante nos ha explicado que "un dolor así cada uno lo exorciza de una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi estilo ahí están mis canciones de despecho, pero ella lo ha entendido así y lo ha intentado superar a su estilo, a su forma". Aun así, Carlos Vives le desea lo mejor tanto a Shakira como a Piqué: "Yo quiero que ella sea feliz y que todos sean felices porque al final, cuando se rompe algo así, quiere uno que los hijos sean felices, que él sea feliz y encuentre porque al final todos venimos a buscar la felicidad en la vida, ¿verdad?".

El colombiano también ha aprovechado para aclarar porqué obvió alguna frase de 'La bicicleta' en uno de sus conciertos: "Yo, por mi cariño, soy incapaz de sacar a Barcelona porque es tan importante también en esa canción. Una historia de amor, uno carga con ella para toda la vida y su relación, su amor en Barcelona, su vida, eso no va a cambiar. No va a cambiar".