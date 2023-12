Carlota Boza asegura que Victoria Federica no le ha hablado de ningún chico

MADRID, 13 (CHANCE)

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre Victoria Federica y su posible relación con Álex Recort, pero lo cierto es que entre ellos solo hay una bonita amistad.... o al menos eso es lo que ha trascendido de su círculo más cercano. A pesar de que hacen una bonita pareja, no ha prendido la llama del amor.

Este martes pudimos hablar con una amiga de la nietísima, Carlota Boza, y nos reconocía que Victoria no le ha hablado de ningún chico: "Todo lo que sea felicidad para ella me alegra a mí también, por supuestísimo, ya sea piloto o sea lo que sea. Los pilotos están muy bien".

También le preguntábamos por lo sucedido con Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos, a lo que la joven nos comentó que "yo no tenía ni idea de nada de Bárbara Rey hasta hace dos días" y por ello "tomé una decisión respecto al tema y fue verme la serie, me la estoy viendo y me he enganchado, el miércoles echan otro capítulo, estoy esperando a verla, estoy escasa de información todavía, no me quiero ver ninguna entrevista hasta que me entere de la historia".

En cuanto a cuál es su opinión sobre el emérito, Carlota asegura que "al rey no le deja bien, a Bárbara, tampoco, a nadie le deja bien esta historia, está fatal todo lo que le rodea" pero aclara que "sigo sin pensar que el rey sea la peor persona del mundo, los hay peores, pero al ser el rey suena más el escándalo, peores lo hay. Una cosa más, yo creo que en un tiempo se nos olvida otra vez".

Si le preguntan por Itziar Castro, la actriz solo tiene bonitas palabras para ella: "Me da mucha pena, era una persona muy trabajadora y ahora mismo considero que su carrera estaba en un punto muy alto que había trabajado toda su vida para llegar a ello, había luchado por todo lo que tenía y que de repente te llegue algo así tan de la nada pero bueno, al final Itziar se queda aquí como un recuerdo".

Además, asegura que "no conozco a nadie que se llevara mal con Itziar, era una persona maravillosa y no conozco a nadie que me haya hablado mal de ella ni que pudiera tener ninguna razón", de hecho, nos confesaba que "yo la veía y era la primera persona a la que iba a abrazar en cualquier evento".