Carlota Boza nos desvela cómo se encuentra Victoria Federica

MADRID, 22 (CHANCE)

Además de conocerla por su espectacular papel en 'La que se avecina', Carlota Boza es amiga íntima de Victoria Federica. La nieta del rey que ha protagonizado las últimas polémicas en la prensa del corazón por saltarse el toque de queda en varias ocasiones parece que se encuentra perfectamente tras ver su nombre en los medios de comunicación de forma negativa.

Le hemos preguntado a Carlota Boza por su amiga Victoria y nos ha asegurado que: "He hablado con ella, pero de nada importante, lo típico... Felicitarla las fiestas, suelo hablar con ella, pero no la veo". En cuanto al comportamiento que ha tenido la nieta del emérito, la actriz confiesa que: "No estoy muy informada, pero algo me habían contado hace poco".

Según Carlota, Victoria Federica se encuentra perfectamente: "Yo creo que está bien" y en cuanto a Jorge Bárcenas, pareja de la hija de la Infanta Elena, la actriz asegura que es muy buena persona: "Es muy agradable, es buen chico". Parece que aunque sean protagonistas de polémicas, los nietos del emérito hacen oídos sordos y no les importa que su comportamiento sea juzgado por los ciudadanos.