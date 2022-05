Carlota Boza, primeras palabras tras revelar que fue víctima de violencia machista: "Yo no guardo rencor hacia nadie"

MADRID, 19 (CHANCE)

La jóven actriz Carlota Boza es conocida por su papel de Carlota Rivas en la serie 'La que se avecina', donde la hemos visto crecer desde que tenía cinco años en nuestros hogares. Hace apenas unas semanas, saltó a los titulares cuando la artista explicó en sus redes sociales un episodio que le marcó para siempre. Y es que la actriz aseguraba que con solo doce años fue víctima de violencia machista. Carlota utilizó Twitter para relatar como ocho años después había vuelto a mirar a los ojos a su maltratador, declaraciones que se hicieron virales rápidamente.

Desde entonces no habíamos visto a la actriz en ningún evento, hasta que el pasado miércoles reaparecía en la presentación del festival 'Boombastic', rodeada de otros rostros conocidos como Susana Bicho, Andrea Dalmau o Michenlo.

Con un top fucsia a juego con una minifalda y luciendo taconazos blancos, Carlota quiso hablar con nosotros para contarnos cómo celebró su reciente 21º cumpleaños: "El sábado me fui al parque de atracciones y el domingo cené en Zielou y un poquito de fiesta". Aseguró que lo único que le pide a la vida es "mucha seguridad en mí misma y alegría".

Cuando le preguntamos acerca de la reciente ruptura de su amiga, Victoria Federica y Jorge Bárcenas, la actriz respondió bastante sorprendida: "No sabía que habían roto, me acabo de enterar del cotilleo". Aunque aseguraba que en general veía a la hija de la infanta Doña Elena "bastante feliz y contenta" y que estaría encantada de disfrutar próximamente unas vacaciones de chicas solteras junto a ella.

Por otra parte, la joven se sinceró y explicó el por qué desveló que había sido maltratada: "Yo no guardo rencor hacia nadie, ni odio a ninguna persona. No tengo ningún peso en el hombro". Además, Carlota señalaba que más adelante podría revelar más detalles de lo sucedido, ya que de momento estaba todo "muy reciente" y prefería reservarse. Dejando a un lado este acontecimiento, la actriz aseguraba estar "muy tranquila y feliz" en este momento de su vida. ¡Dale al play y no te pierdas sus respuestas!