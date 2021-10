Carlota Corredera le desea una pronta recuperación a Kiko Hernández

MADRID, 17 (CHANCE)

Carlota Corredera ha sido uno de los rostros conocidos del que más se ha hablado a lo largo de estos meses debido a su implicación personal y profesional en el documental de Rocío Carrasco en el que además de tratar el infierno que había vivido con Antonio David se dio visibilidad a los diferentes tipos de violencia de género que existen.

Hemos hablado con ella y la presentadora, además de estar en un buen momento personal, no descarta volver a ser madre, eso sí, no de forma biológica: "yo tengo ya 47 años y creo que no voy a ir a un por segundo hijo biológico, pero nunca descartaría ser madre de otra manera".

En cuanto a cómo está ahora la presentadora después de pasar una época en la que las críticas han sido las protagonistas en su vida, asegura que: "siempre hay etapas, al final nadie está siempre igual, ahora estoy contenta, he tenido momentos más complicados en verano, pero estoy fenomenal".

La periodista asegura que el programa sigue de duelo por la muerte de Mila Ximénez y esto ha pasado factura en Kiko Hernández, al que le desea una pronta recuperación emocional: "nosotros venimos de una etapa muy complicada, se fue nuestra compañera que la queremos y que es un pilar fundamental. Es que el programa no ha parado, al final es muy duro. Es normal, somos personas aparte de ser profesionales que entretenemos a la gente. Kiko ha perdido a dos personas muy queridas por la misma enfermedad, yo lo entiendo, al final nosotros tenemos una responsabilidad por nuestro público y parar es importante, hacer terapia el que la necesita y yo entiendo que Kiko haya petado y necesite su tiempo. Él es muy profesional y volverá cuando esté preparado, que se recupere, le quiero muchísimo".