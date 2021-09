Carlota Corredera desvela los detalles de la despedida de soltera de Anabel Pantoja

MADRID, 23 (CHANCE)

Si hay alguien que sido muy criticado en estos meses por su implicación en el documental de Rocío Carrasco, esa ha sido Carlota Corredera, que se ha dejado la piel por defender el feminismo y hacer hincapié en ciertos términos para que la gente sepa diferenciar los tipos de maltrato que existen. Su actitud en los platós de televisión ha sido juzgada por los espectadores, pero ella sigue fuerte y firme ante lo que está viviendo.

Carlota Corredera deja claro que ella está fuerte y preparada para la segunda temporada de Rocío Carrasco: "Yo soy una persona muy fuerte, o soy infalible espero soy muy fuerte, tengo muy claro mi compromiso con Rocío, con todas las Rocíos y desde luego en esta segunda parte deseando escuchar a Rocío. Yo soy muy fuerte".

En cuanto al tema de los juzgados y los problemas judiciales de Rocío y sus hijos, comenta: "De verdad que de los asuntos judiciales no tengo ni idea. Yo tuve que ir a declarar como testigo en el juicio de Antonio David pero no tengo ni idea, he estado desconectada estos días y estaba más pendiente de arreglarme hoy".

Sobre qué espera de la segunda temporada: "Yo con mucha expectación, hay alguna cosita que sí que he podido enterarme, pero prefiero que me pille como al público. Sé que el equipo está trabajando, ella lo contó la última vez, ha encontrado muchas cosas, las están valorando y a mí no me quieren contar mucho y yo prefiero no saber. Con mucha expectación como todo el mundo".

De la despedida de Anabel Pantoja y la próxima boda, comenta: "Yo la vi muy contenta, eso que era ya la 16º despedida que ha hecho la pobre. Hoy ha venido a probar el vestido y nos hemos tomado algo con ella, todos no podemos ir hasta la graciosa y si habéis visto el material que ha compartido ella, ella es nuestra Beyonce de triana, está muy contenta, preocupada con este tema de la palma, no solo por lo que viven los palmeros que es la prioridad, pero también si puede afectar de alguna manera a su boda yo espero que no y que tenga la boda que se merece, bastante tabarra le hemos dado los campaneros".