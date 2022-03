Carlota Corredera, orgullosa por la lucha feminista que ha comenzado Rocío Carrasco

MADRID, 13 (CHANCE)

Carlota Corredera ha sido el rostro conocido de nuestro país que se ha partido la cara en los platós de televisión para defender la lucha feminista. Con el testimonio de Rocío Carrasco se abrían muchos caminos y se empleaban conceptos que hasta ahora muchas personas desconocían, como la violencia vicaria, algo completamente desconocido y que gracias a este documental hemos conocido.

La presentadora acudía este sábado a ver a su amigo Jorge Javier Vázquez al teatro y no dudaba en atender a la prensa. Después de una semana de lo más emotiva con el concierto homenaje a Rocío Jurado organizado por Rocío Carrasco, la periodista nos confirma que Fidel Albiac estaba muy nervioso ese día: "Él estaba súper nervioso, han currado muchísimo para que saliese todo bien y yo creo que ha salido todo muy bien y que tienen que estar muy contentos".

"Al final lo más importante es el reconocimiento a Rocío y su lucha feminista que estaba un poco diluida" nos confesaba la presentadora y además, opina que el apoyo que recibió la hija de Rocío Jurado en el homenaje fue una muestra de cariño llevada al extremo: "Creo que una cosa es que tu entorno o que te esté llegando mucho cariño de la gente por la calle o en las redes y otra cosa es que, en el Wizink Center que es el sitio más importante de conciertos en Madrid, todo el mundo te grite 'Yo sí te creo'".

Carlos cree que Rocío Carrasco echa en falta personas en su vida: "Yo creo que todos los días echa a gente en falta, pero al final, las condiciones y la vida es como es" y es que al final, tener buena relación con la familia es algo muy personal: "Al final la familia... no todo el mundo tiene una relación completamente fluida".

Preguntamos a Carlota Corredera si le gustaría participar en 'Supervivientes' y se ha mostrado muy contundente: "Me preguntas si me apetece y te digo que no, yo tengo una niña de seis años y mi prioridad es estar con mi niña"... Y de un tema a otro, porque la periodista nos asegura que a Marta Riesco se lo han ofrecido: "Yo creo que a Marta le han preguntado y ha dicho que no va ir".