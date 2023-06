Carlota Corredera se queda en shock al conocer la supuesta boda de Kiko Hernández

MADRID, 8 (CHANCE)

Esta tarde conocíamos en 'Sálvame Diario' que Kiko Hernández y Fran Antón podrían casarse este fin de semana. Una boda que se iba a llevar a cabo en secreto y que ha trascendido gracias al entorno del actor que ha filtrado la información al programa. Siempre tan discreto con su vida privada, el colaborador no le habría comunicado a ninguno de sus compañeros esta decisión y todos ellos se han quedado en shock al enterarse.

Al parecer, el pasado fin de semana, Kiko y Fran estuvieron supuestamente en Melilla disfrutando de una fiesta con sus seres queridos y este jueves ya se encontrarían en Madrid para tener todo preparado. Una información que recibía Miguel Frigenti hace unos días y que comunicaba al espacio para que hicieran la investigación oportuna.

Esta misma tarde, Europa Press ha podido hablar con Carlota Corredera, que se encontraba en la presentación de 'Flash', y se ha quedado "en shock" tras conocer la información de la supuesta boda de Kiko Hernández.

La que comunicadora nos ha confesado que "Kiko siempre ha sido muy hermético incluso con la gente con la que tiene más confianza y es más amigo, yo me considero una persona que ha estado y está muy cerca de él y es verdad que es muy, muy, muy, muy hermético con su vida privada" y ha asegurado que, de ser cierto, no invitará a nadie que no sea muy allegado: "entiendo que, conociéndole, será una boda superintimísima".

Carlota, que reconoce ser amiga del colaborador, nos ha confesado que "conociéndole como le conozco, lo que estará ahora es cabreado". Y lo cierto es que no hay que conocerle mucho para saber que no le gusta hablar de su vida privada, ya que nunca lo ha hecho y sobre todo, de Fran Antón, con el que se le lleva especulando muchos meses.