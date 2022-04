Carlota Corredera reaparece tras su adiós a 'Sálvame'... ¡Y confiesa que ya no ve el programa!

MADRID, 29 (CHANCE)

El pasado 25 de marzo Carlota Corredera presentaba 'Sálvame' por última vez y se despedía muy emocionada del programa que le cambió la vida. Con nuevos proyectos profesionales a la vista, la periodista decía adiós al espacio de Mediaset, 'víctima' de la bajada de audiencia en los últimos tiempos.

Desde entonces, mucho descanso, tiempo de calidad en familia y con sus amigos más cercanos y unas vacaciones de ensueño en Kenia y Zanzíbar, pero ninguna aparición pública para desvelar cómo se encuentra en esta nueva etapa. Hasta ahora, ya que la viguesa ha reaparecido en la premiére de 'Outros camiños', el documental que muestra el Camino de Santiago a través de personas con parálisis cerebral.

Radiante, pero sin ocultar "la nostalgia" que siente tras abandonar el programa de sus amores Carlota continua sintiéndose "eternamente vinculada" a 'Sálvame' y un miembro más de "la familia", y confiesa que no le da pena haber dejado la que fue su casa en los últimos 13 años. "Estoy más preocupada por el pie de Belén" ha asegurado entre risas.

"Estoy mucho más tranquila, más serena, recolocando todo lo que he vivido, ha sido de una intensidad el último año brutal. Necesito recolocar todo lo que ha sucedido mientras despego para otro vuelo" explica, asegurando que su intención es seguir "desarrollándose como presentadora".

Para nuestra sorpresa, la presentadora asegura que, desde su pespedida, no ha vuelto a ver 'Sálvame' y explica por qué: "Cuando te despides como yo me despedí, también creo que para poder volar que es mi intención, necesito hacer reset. Yo estoy en plena operación détox, me entero de todo, es imposible no hacerlo, pero estoy viviendo la actualidad con distancia, mi corazón siempre pertenecerá a Sálvame, pero he decidido no verlo para desengancharme".

La reparición de Carlota ha coincidido con el 13º aniversario del programa, en el que se leyó una carta inédita de Mila Ximénez, a la que la gallega recuerda con inmenso cariño, asegurando que es la "esencia" de 'Sálvame' y que no tiene "ninguna duda" de que allá donde esté está "pendiente de que todo nos vaya bien y nos cuida".

Preocupada por la operación de tibia y peroné de Belén Esteban, la presentadora cree que no será fácil para la de San Blas recuperarse "psicológicamente" de este duro golpe por su "manera de ser y su carácter". "Tiene que tener paciencia que es lo más difícil de todo y lo más importante es que salga bien la operación" señala, justificando que la colaboradora haya ingresado oculta bajo una manta en el hospital porque "para ella es un momento muy desagradable y muy doloroso y hay que respetarla y entenderla".

Además, Carlota ha hablado de la exclusiva de Olga Moreno, de la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco y de su gran amiga Rocío Carrasco. ¡Si quieres ver sus declaraciones, dale al play!