Carlota Corredera reaparece tras el fin de 'Sálvame' y desvela cómo vivió el adiós del programa

MADRID, 27 (CHANCE)

Tres días después del final de 'Sálvame', Carlota Corredera ha roto su silencio. La presentadora -que abandonó el programa en abril de 2022 y se convirtió en una de las grandes ausencias en su adiós a la audiencia el pasado viernes- ha reaparecido en la première de la última entrega de la saga 'Indiana Jones' y, como no podía ser de otra manera tratándose de una película de acción, ha hablado del emocionante fin de la que sin duda ha sido la mayor aventura de su vida.

"Es raro, pero tengo muy buen sabor de boca, ha sido un programa súper chulo en el que se ha purificado todo con el fuego y encima han contado que Sálvame seguirá en Netflix. Es un bombazo y me alegro muchísimo por ellos" ha revelado.

Un adiós que ella ha vivido desde la distancia y que, como reconoce, no pudo ver en directo: "He visto trocitos en diferido, es verdad que al final el directo me cuesta un poco, me da mucha penita pero bueno, que ya está".

"Hay que ver ese Netflix, a ver con que nos sorprenden porque 'Sálvame' sigue siendo una caja de sorpresas, me encanta" ha añadido, adelantando que aunque no puede contar cómo será esta nueva etapa del programa en la plataforma -en la que Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Hernández y Chelo García-Cortés van a conquistar América con sus 'locuras- está convencida de que "vamos a disfrutar muchísimo". "Solamente hay que ver la repercusión del teaser (que acumula ya varios millones de visualizaciones en Netflix) verles llegar y desembarcar allí es una maravilla" aplaude.

A su sonada ausencia en el último 'Sálvame' se une la del 'dueño del cortijo', Jorge Javier Vázquez, que aunque muchos apostaban porque estaría presente en un día tan especial y emotivo para el programa, ni siquiera envió un vídeo despidiéndose de su audiencia. "Jorge está siempre, aunque no esté, pero es verdad que lo echamos de menos los espectadores. La tele lo necesita y espero que más pronto que tarde vuelva a las pantallas, ese es su sitio y es donde tenemos que verle" apuesta, segura de que cuando vuelva -tras este descanso mental tan necesario para él- "volverá con fuerzas renovadas seguro".

Y Carlota, ¿regresará a la tele en algún momento? "Claro que sí. Más tarde o más pronto, pero seguro que sí" asegura, orgullosa de que ella también es un poquito de la historia de 'Sálvame': "Al final somos una familia, lo llevamos tatuado, a muchísima honra. Ahora hay que concentrarse en el futuro" reconoce, ilusionada porque en pocos días se estrenará su nuevo proyecto, su podcast 'Superlativas'. "Tengo muchas ganas" desvela.