Carlota Corredera regresa a 'Sálvame Diario' para promocionar su nuevo programa

MADRID, 6 (CHANCE)Carlota Corredera ha regresado este jueves a 'Sálvame Diario' para hablar del nuevo programa que va a presentar el próximo sábado: '¿Quién es mi padre?' y lo ha hecho muy emocionada por volver a la que ha sido su casa durante tantos años. Hace seis meses que no pisaba el plató y el recibimiento ha sido por todo lo alto: la mayoría de los colaboradores se han tirado a sus brazos, reflejando cuánto la echan de menos.

"Yo no quería llorar, estoy súper emocionada, es muy emocionante estar aquí y sobre todo el público sin mascarilla. Encima está ahí David Valldeperas dirigiendo el plató" decía la presentadora cuando se sentaba tranquilamente a hablar con Adela González. Carlota reflexionaba sobre esos meses que ha estado fuera del programa: "A mí se me han pasado volando, ha sido una desconexión necesaria".

Y es que la comunicadora ha dejado claro que aunque no siga en el programa, lo considera familia: "siempre lo he dicho, aunque no esté en este programa 'Sálvame' siempre será mi familia. Soy absoluta fan de vuestro trabajo" ha concluido emocionada. Además, Carlota no se ha marchado del plató sin hablar abiertamente sobre la polémica de Tamara Falcó.

"Esta niña habla de sexualidades, entonces ahora habla de 'desviaciones', entonces, aclárate mi vida" ha dicho la presentadora después de leer el comunicado que ha lanzado a través de redes sociales y ha terminado su discurso asegurando que no tiene nada en común con su pensamiento: "En Tamara se han dado dos bombas muy seguidas, la primera es la ruptura y luego está el discurso, que yo estoy a años luz, que es nocivo y hay que ser contundente".