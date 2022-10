Carlota Corredera: "Siempre voy a estar vinculada a la tele"

MADRID, 8 (CHANCE)

Carlota Corredera reaparecía el pasado jueves en 'Sálvame Diario' para anunciar que este sábado vuelve a la pequeña pantalla con su programa '¿Quién es mi padre?'. Muy emocionada de reencontrarse con sus compañeros y por volver a pisar el plató que ha sido suyo durante los últimos años de su vida, la presentadora no detallaba cómo había sido su vida estos seis meses alejada de los focos.

Sin embargo, este viernes acudía al 'Deluxe' para hablar más tranquilamente con Jorge Javier Vázquez sobre su ausencia en los medios durante tanto tiempo y simplemente se debía a que necesitaba desconectar: "hay mucha gente a la que no he contestado desde que me fui el 25 de marzo, y que lo he hecho simplemente para desconectar".

Carlota aseguraba que "para nada he pensado en dejar la televisión", pero sí que ha pasado "incertidumbre, pero lo normal porque yo rompí con 13 años de vida. No te voy a contar nada que no hayas vivido conmigo". Y es que aunque la presentadora se marchaba de 'Sálvame' después de ser una de las grandes defensoras de Rocío Carrasco y de recibir muchas críticas por ello, una época de mucho trabajo que parece, agotó a la periodista.

En cuanto a cómo fue el momento de decir adiós a 'Sálvame', Carlota le confesaba a Jorge que "ha sido y es mi casa, te adentras en lo desconocido. No voy a mentir, yo he tenido un parón muy privilegiado. Yo dejé de venir a la tele y dejar consumir tele". Y es que necesitaba desconectar de todo lo que pertenecía al mundo de la televisión para regresar con más fuerza y así ha sido.

"No dejé de consumir tele porque lo pasase mal por no estar en el plató, era la primera vez que tenía que dejar de ver televisión por trabajo" explicaba Carlota y terminaba con una reflexión con la que deja claro que no va a desaparecer del medio: "No me voy, y sé que siempre voy a estar vinculada a la tele, delante de las cámaras o detrás".