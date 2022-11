Carme Chaparro desvela cómo le pidió Chelo García Cortés que presentase su libro

MADRID, 27 (CHANCE)

El libro que Chelo García Cortés ha presentado estas semanas, 'Sin etiquetas', ha dado mucho de qué hablar. La colaboradora se enfrentaba hace unos días con sus compañeros, en su programa de televisión, porque al parecer primero le dijo a María Patiño que le gustaría que lo presentase ella en Madrid y finalmente, lo hizo la periodista Carme Chaparro.

Europa Press ha podido hablar con Carme y nos ha explicado que: "a mí me dijo 'preséntamelo' y dije 'fenomenal, ¿qué día es?' me lo apunté en la agenda. Le dije 'mándamelo, aunque no esté el libro, mándame para que pueda leerlo'. Fui, lo presenté, nos lo pasamos divinamente y hasta luego" y en cuanto a que también se lo propuso a María, la periodista nos asegura que: "No tengo ni idea. A mí me escribió Chelo, que tiene mi teléfono desde hace mucho tiempo, y me lo propuso".

Carme deja claro que a ella se lo dijo, se leyó el libro y se preparó la presentación, pero no sabe qué ha podido pasar por detrás: "No, no. No tengo ni idea. De hecho, yo no sabía con quién iba a presentarlo hasta el día de antes. Me lo dijo con mucho tiempo de antelación". De hecho, recuerda perfectamente cómo le propuso Chelo presentar su libro en Madrid: "Como soy escritora y somos amigas, me dijo '¿te apetece?' y yo encantada. 'Estoy en República Dominicana pero ve mandándome las fotocopias a casa'".

Y es que era la propia María Patiño quien aseguraba en el plató de 'Sálvame' que Chelo le habría propuesto presentarlo en Madrid, pero que con el paso del tiempo, no se volvió a hablar del tema y que, cuando llegó el día, vio que lo presentaba Carme. La protagonista del libro, que ese día también se encontraba en directo, aclaró que la editorial le aconsejó que la presentadora no fuera nadie dle universo 'Sálvame'.