Carme Elías confirma que padece alzheimer

MADRID, 19 (CHANCE)

El Brain Film Fest, festival de cine sobre el cerebro que está celebrando su 5ª edición desde 17 al 20 de marzo en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), ha decidido reconocer la trayectoria de la actriz Carme Elías este sábado. La intérprete catalana, ganadora del Goya en 2009 por Camino y del Gaudí de Honor en 2021, ha sido galardonada con el Premio Especial Brain Film Fest en la ceremonia de clausura del festival, el próximo 19 de marzo.

Carme Elías, ha aprovechado la ocasión y ha anunciado que padece la enfermedad de Alzheimer, al recoger el Premio Especial del Brain Film Fest durante la clausura de este festival de cine sobre el cerebro en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

En su discurso se ha presentado como "testimonio de una enfermedad que no tiene marcha atrás, aún. Que no tiene cura paliativa, aún. Que te encierra en casa. Que no tiene esperanza de recuperación, aún. Que te roba el ser. Que significa un después desconocido en la vida de quien la sufre".

Recordemos que la actriz tiene a sus espaldas una prolífica carrera desarrollada tanto en cine y televisión como en teatro. Su calidad interpretativa la ha llevado a trabajar con grandes cineastas como Pedro Almodóvar, Imanol Uribe, Pere Portabella o Jesús Garay, entre muchos otros, y films como La distancia más larga, Quién te cantará o la obra teatral El dret d'escollir han aportado un retrato desgarrador pero imprescindible de la naturaleza humana abordando temáticas como la aceptación de la muerte como parte esencial de la vida, la pérdida de la memoria y la identidad personal.