Carme Elías revela, a través de su libro 'Cuando ya no sea yo', lo "cruel y perverso" que es el alzheimer

La reconocida actriz ofrece un testimonio indispensable, intimista y vitalista en el que mezcla la dureza del alzhéimer que padece con el sentido del humor y la emoción

MADRID, 5 (CHANCE)

Día marcado en rojo en el calendario de Carme Elías. Este 5 de abril sale a la venta su libro 'Cuando ya no sea yo', en el que la querida actriz, que 'convive' con el alzhéimer desde el año 2019, narra en primera persona su experiencia con la enfermedad.

Una obra conmovedora e intimista en la que, con resignación e ironía, ofrece un testimonio sincero y lleno de vida sobre el día a día con su dolencia, revelando los episodios más memorables de su biografía más íntima y buscando visibilizar esta enfermedad y ayudar a otras personas que, como ella, padecen alzhéimer.

"Escribir un libro de memorias mientras la mía se desvanece es arriesgado. Aun así, siento la tentación de hacerlo. Amo la palabra escrita. Siempre me ha gustado y la he saboreado como intérprete. Soy actriz de profesión y, lo que es más importante, de vocación. Y, sin embargo, todo lo que cuento aquí es verdadero. Son regalos de mi fugitiva memoria y de los diarios que he escrito a lo largo de muchos años. Todo esto que narro como un cuento, es decir, con cierta ligereza, lo hago para no ahogarme con mis propias lágrimas, porque siempre quieren ser ellas las protagonistas. Sí. Tengo alzhéimer. Pero todavía soy plenamente consciente de lo que hago y de cómo lo hago, y a todo esto empiezo a cogerle el gusto", confiesa Carme, de 72 años.

En declaraciones a Europa Press, la reconocida intérprete -ganadora del Goya a Mejor Actriz Protagonista por 'Camino' en el año 2008- desvela que "no se pensó mucho" escribir este libro tan intimista cuando la Editorial Planeta se lo propuso: "Yo siempre he amado la palabra escrita, y me pareció interesante narrarlo y dar a conocer un poco más cómo es de cruel y perversa la enfermedad de la que soy, no me gusta la palabra víctima, no sé cómo decirlo, pero sí me persigue la enfermedad poco a poco se va comiendo mi cerebro".

"La pretensión es que ayude a las personas que estén en un estado como el mío y todavía puedan sentirse reflejados en el libro; pero también a los cuidadores, para que conozcan un poco cómo funciona todo esto. Quizás no es todo lo que parece, tanto lo que parece, quizás hay que tener cuidado no darlo todo por hecho, esto avanza un poquito todo los días, estar al nivel del enfermo, ni por encima ni por debajo. Yo he sido cuidadora de otras enfermedades, todos hemos cuidado a alguien" explica.

Su gran apoyo en su durísima experiencia con el alzhéimer, su familia y, especialmente su hermano Joan, que como agradece "sabe mantener ese difícil el equilibro para dejarme el espacio y al mismo tiempo conducirme". "Y eso es lo que los cuidadores de una enfermedad como esta deben saber: hay que dejar espacio al enfermo, esto va avanzando pero poco a poco, y al mismo tiempo proteger, pero dejar espacio" destaca emocionada.

Además de hablar de cómo es su día a día con esta dolencia "cruel y perversa", Carme también aborda el tema de una "muerte digna" en personas enfermas de alzhéimer que, desgraciadamente, saben de antemano cómo será su final: "La sociedad todavía no ha asimilado esto, quizás por las distintas religiones o prácticas religiosas que tenga cada uno". "Hay personas que sí que lo tienen clarísimo, y yo soy una de ellas* pero hay que respetar los tiempo del todo el mundo. De la misma forma que hay distintos países con diferentes religiones, en el mismo país, ser partidario de una cosa u otra, yo creo que aquí no hay discusión posible" concluye.