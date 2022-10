Carmen Alcayde anuncia que se separa

MADRID, 12 (CHANCE)

Carmen Alcayde tuvo una de sus peores tardes en 'Sálvame Diario'. Nunca le habíamos visto así, pero lo cierto es que la periodista insaciable no podía evitar las lágrimas al hablar sobre su separación, una noticia que no había trascendido a los medios de comunicación, pero que salía a la luz después de que Jorge Javier Vázquez le preguntase en directo por qué se había quitado el anillo de casada.

"Es una decisión muy difícil pero creo que acertada" le confesaba Carmen al presentador y le aseguraba que la decisión había sido "de mutuo acuerdo". El motivo por el que había decidido quitarse el anillo ha sido porque "el se lo quitó y digo '¡Ay pues yo no porque lo tengo como integrado!".

En cuanto al motivo que les ha llevado caminar por separado, la colaboradora desvelaba que estaban en un momento en el que "no nos sobrábamos, sino que no nos complementábamos" y por tanto, reflexionaba que "cuando no hay felicidad, lo mejor para ellos es enseñarles que se puede ser feliz aunque separados".

"No he estado sola desde hace 30 años" le confesaba a Jorge Javier Vázquez, después de romperse por completo al tratar este tema tan doloroso para ella. El presentador le pregunta qué es lo que quería en estos momentos y ella, irónica, le aseguraba: "Quiero poner música y cantar y bailar en casa, es una tontería, pero eso quiero hacer".