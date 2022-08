Carmen Alcayde llora tras una tarde complicada con Kiko Matamoros

MADRID, 17 (CHANCE)

La tarde comenzaba especialmente complicada para Carmen Alcayde ya que los 'ataques' de Kiko Matamoros eran continuos... pero no ha sido hasta hace escasos unos minutos cuando hemos entendido porque el colaborador se refería a su compañera como 'juguete roto'. Tras unas declaraciones de esta con las que aseguraba que todos los rostros conocidos de 'Sálvame Diario' eran eso, juguetes rotos, el padre de Laura Matamoros no ha dudado en referirse a ella de la misma forma.

Y es que Carmen Alcayde lo que quería decir, al menos así lo ha explicado en el plató esta tarde, es que Kiko ha sabido remover las polémicas de su vida cuando estaba en un momento bajo televisivo para aparecer más en pantalla... Además, la colaboradora ha comentado que su profesión es muy dura y que lo normal es que muchos hayan permanecido en sus casas durante 'x' tiempo esperando que sonara el teléfono.

Tras este enfrentamiento con Kiko, que llegaba a despreciar el trabajo que Carmen ha realizado en los teatros, el programa emitía unas imágenes de Mónica Hoyos asegurando que Alcayde estaba en el plató por su amistad con uno de los directores... algo que no ha sentado nada bien a la periodista y que se ha defendido enseguida.

Antonio Montero no tardaba en romper el hielo asegurando que Carmen es una trabajadora como pocas ya que, a pesar de la distancia Barcelona-Madrid y de tener que sacar adelante a tres hijos, sigue luchando por su profesión... lo que ha provocado las lágrimas de Alcayde.

"Me sabe mal que mis compañeros piensen eso de mí" le decía Carmen a Terelu, que le abrazaba, y la presentadora no dudaba en recalcar las palabras de Antonio asegurando que: "Si hay alguien que a mi me ha hecho conocer la historia de Carmen Alcayde es mi hermana Carmen, yo hay cosas que desconocía de tu vida".