Carmen Alcayde y su novio Charli pregonan su amor desde el plató de '¡De viernes!'

MADRID, 16 (CHANCE)

En octubre de 2022, Carmen Alcayde anunciaba en 'Sálvame Diario' que se separaba de su marido tras treinta años de relación y, tras unos meses remontando el vuelo, ahora disfruta de un momento de lo más especial al lado de su pareja.

Aunque ya habían salido publicadas algunas fotografías de ellos, lo cierto es que fue en la casa de 'GH VIP' donde la colaboradora de televisión se sinceró y habló abiertamente de este chico que ha conseguido devolverle la ilusión en el amor. Anoche, se sentó por primera vez en un plató con él.

El escenario elegido fue el programa de televisión '¡De viernes!' y allí conocimos a Charli, un joven de 28 años con el que empezó a quedar hace ocho meses, una noche de verano y a partir de entonces, la chispa del amor se avivó.

Pero... ¿y cómo se lo han tomado los hijos de Carmen? ella misma desvelaba entre risas que "cuando vi que la cosa iba en serio y se lo fui diciendo de uno en uno. El pequeño, cuando le dije que tenía 28 años, me dijo qué bien mamá, que mucho mejor que un señor mayor y aburrido".

En cuanto a la diferencia de edad que tanto se ha criticado en redes sociales, ambos confesaban que "nosotros lo notamos", de hecho Charli comentaba que "he encontrado en una mujer de 50 lo que no encuentro en una mujer de 20. Me ha enamorado su energía y su vitalidad".