Carmen Bazán, a toda velocidad para no pronunciarse sobre las últimas polémicas de Jesulín de Ubrique

MADRID, 12 (CHANCE)

La familia Janeiro vuelve a estar de plena actualidad después de unos meses en los que la tranquilidad ha sido la nota dominante en el clan de 'Ambiciones'. El reciente nacimiento del tercer hijo en común de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Hugo, les ha devuelto al primer plano mediático y en los últimos días se han convertido por varios motivos en protagonistas de la crónica rosa (con permiso de José Ortega Cano y Ana María Aldón).

Y es que a pesar de que el torero y la odontóloga quieren que su bebé sea anónimo - para que no sufra la persecución mediática que ha vivido su hija Julia al cumplir la mayoría de edad - y por ello todavía no hemos visto ninguna imagen suya, no han dudado en conceder una exclusiva a la revista Hola para hablar de su felicidad tras la llegada de Hugo a la familia y, además, hacer balance de sus 20 años de matrimonio.

Una extensa entrevista en la que Jesulín no nombra a su hija Andrea - fruto de su historia de amor con Belén Esteban - a la que habría hecho un feo imperdonable cuando la relación entre ambos se había estrechado muchísimo en los últimos tiempos. Y es que según se comenta el torero no habría asistido a la graduación universitaria de su primogénita en Reino Unido, uno de los días más especiales de su vida y en el que el de Ubrique había excusado su ausencia porque tenía que ayudar a María José con el cuidado del pequeño Hugo.

Una polémica sobre la que la familia prefiere guardar silencio, aunque Belén se pronunciaba molesta a través de sus redes sociales, asegurando que la información que se estaba dando en diferentes medios de comunicación era falsa; una publicación de la que poco después se arrepentía, eliminándola de su Instagram y aumentando el misterio acerca de la ausencia de Jesulín en el gran día de Andrea.

Pero el torero no es el único miembro de los Janeiro que ha acaparado titulares en las últimas horas, ya que como ha confirmado Mediaset Víctor Janeiro es el nuevo concursante confirmado del reality 'Pesadilla en el paraíso', donde convivirá en un entorno rural sin ningún tipo de comodidad con otras celebrities como Gloria Camila, Omar Sánchez, Pipi Estrada o Mónica Hoyos.

Al margen de las noticias protagonizadas por sus hijos y dispuesta a mantenerse cueste lo que cueste alejada del foco mediático, Carmen Bazán guarda silencio tanto sobre la ausencia de Jesús en la graduación de Andrea como sobre la nueva aventura televisiva de Víctor. Demostrando que es una conductora experimentada la matriarca de 'Ambiciones' salía este jueves de la finca a toda velocidad, emprediendo una huida de las cámaras y consiguiendo evitar que le preguntemos por las polémicas familiares. ¡El momento, en el siguiente vídeo!